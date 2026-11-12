EU entregó a Venezuela unos 12 mil millones de dólares por venta de recursos naturales

Estados Unidos entregó poco más de 12 mil 100 millones de dólares a Venezuela por la venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales, y buena parte se gastó en comida y medicinas, según una estimación oficial que el Departamento de Estado divulgó este jueves.

Washington tiene una fuerte incidencia en las decisiones económicas de Venezuela desde que derrocó y capturó al presidente Nicolás Maduro en enero pasado.

"La Cuenta de Custodia de Venezuela recibió depósitos por un total de más de 12 mil 260 millones de dólares provenientes de entidades verificadas y aprobadas que desarrollan actividades autorizadas relacionadas con los recursos naturales de Venezuela", explicó el Departamento de Estado sobre el periodo que va de enero al 30 de septiembre.

De ese total, 168.56 millones de dólares permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados, precisó el Departamento de Estado. El resto, 12 mil 110 millones de dólares, llegó a las arcas venezolanas.

En qué se gastó el dinero

El informe no detalla el destino de todo el dinero, sino de un total de 9 mil 370 millones de dólares. Del monto que llegó a manos venezolanas, el Departamento de Estado estima que 35.75 por ciento se destinó a comida y productos de consumo, 23 por ciento a servicios administrativos, 12.5 por ciento a la agricultura y 5.68 por ciento a sanidad pública y compra de medicamentos.

El reporte, de 53 páginas, tiene fecha del 29 de octubre y se entregó al Congreso. El Departamento de Estado decidió hacerlo público, explicó una fuente diplomática bajo anonimato en un correo electrónico. La firma KPMG realizó la auditoría.

El documento detalla que en julio empezaron a llegar dólares físicos a las arcas del Banco Central de Venezuela. Luego, el dinero transitó por bancos venezolanos y se usó para pagar artículos y servicios. Entre las compras estatales figuran kits farmacéuticos, equipamiento de diálisis y hemofilia, equipamiento petrolero y el pago de la membresía anual de Venezuela al G-24.

La oposición demócrata prometió investigar a fondo el papel de Washington en los asuntos de Venezuela una vez que asuma el control del Congreso estadunidense, en enero.

"Menos de un año después de que se abrió la cuenta, este informe ofrece a los representantes electos del pueblo estadunidense un recuento completo y transparente de lo que ingresó, lo que salió y lo que se pagó", aseguró la fuente del Departamento de Estado.

"Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la mayor fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes", añade el texto del informe.

Cómo llegó Washington a controlar los ingresos

El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa y se los llevó del país. Ambos esperan juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, entre otros. Esa operación militar precipitó profundos cambios políticos y económicos en Venezuela, hasta entonces el principal adversario estratégico de Washington en América Latina por sus vínculos con Irán y Rusia.

El presidente Donald Trump anunció poco después que su gobierno iba a controlar la explotación y venta del crudo venezolano, la principal riqueza del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, accedió rápidamente a esa presión y empezó un proceso de reformas legislativas en la asamblea venezolana para reabrir a la inversión extranjera el sector de hidrocarburos, muy debilitado por años de sanciones, corrupción y falta de inversión.

En agosto, Washington anunció un acuerdo con Caracas que le otorga el manejo de 65 mil millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, 20 por ciento del total, mediante una compleja operación de inversión en una empresa privada, North American Blue Energy Partners (Nabep).

El secretario de Estado, Marco Rubio, trazó una hoja de ruta de tres etapas para Venezuela: estabilización económica, diálogo entre el gobierno y la oposición, y fin de la transición política con elecciones.

Rubio anunció en enero que los ingresos por la venta de recursos naturales se depositarían en cuentas bancarias bajo control del Departamento del Tesoro, primero en Catar y luego en territorio estadunidense. Ese dinero, aseguró, solo se desembolsaría a Caracas bajo un control estricto de los proyectos y beneficiarios.