EU derriba tres drones en la frontera con México; presuntamente son de cárteles

La Fuerza de Tarea Conjunta (JTF), una organización fronteriza del Comando Norte, informó que esta semana ha derribado tres drones, presuntamente de narcotraficantes, cuando sobrevolaban la frontera.

El destacamento no informó dónde específicamente derribó los drones; la fuerza de tarea tiene su sede en el Fuerte Bliss, en El Paso, desde donde coordina operaciones de vigilancia y reacción a lo largo de la frontera con México.

"Las redes de cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a agencias del orden", declaró el comandante de la JTF, el mayor general Curtis Taylor.

Dijo que el destacamento ha implementado "contramedidas en capas junto con capacidades avanzadas de energía dirigida como el sistema láser", con el que las fuerzas armadas derribaron los drones.

"También agradecemos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza a la región fronteriza", dijo el mayor general sin ofrecer detalles.

"Durante la operación, del 25 y 26 de agosto, el personal de la JTF utilizó el sistema láser multipropósito de alta energía del ejército para atacar y derrotar tres drones hostiles, que se determinó que desarrollaban actividades que representaban una amenaza física para el personal militar y CBP", o Aduanas y Protección Fronteriza, informó la JTF.

Reveló que unos ocho mil efectivos se encuentran actualmente desplegados en la frontera, principalmente en apoyo a CBP, a la que pertenece la patrulla fronteriza.

Dijo que desde marzo del 2025, las fuerzas de la JTF han reforzado cientos de kilómetros de la frontera sur con obstáculos de alambre; "han realizado decenas de miles de patrullas de detección y monitoreo, incluso en asociación con el ejército mexicano; han ejecutado miles de vuelos de observación; y han limpiado la vegetación en áreas remotas".

"Estas operaciones han mejorado el conocimiento de la situación de CBP, acelerado los tiempos de respuesta y reforzado los esfuerzos generales para interrumpir la actividad ilegal liderada por cárteles en la frontera sur", agregó Taylor.