El influencer brasileño Evandro Luiz Prudente, conocido en redes sociales como el “jeque de las apuestas” por su contenido sobre apuestas deportivas, fue asesinado a tiros en el estado de São Paulo, según informaron medios locales.

El creador de contenido tenía 33 años, era originario de Porto Alegre y, además de su actividad digital, se dedicaba a la venta de vehículos por internet. La Policía lo señalaba también como sospechoso de haber actuado como prestamista.

Las cámaras de seguridad del gimnasio que frecuentaba registraron el momento exacto de su muerte. Prudente se encontraba sentado en la recepción, con el celular en la mano, cuando un hombre armado lo atacó de manera directa.

El ataque duró apenas unos segundos y el agresor huyó en motocicleta junto a otro sospechoso. En el lugar, los agentes hallaron 16 casquillos de munición, lo que evidencia la violencia del ataque.

La Policía detuvo a tres hombres sospechosos en el estado de Río de Janeiro, quienes fueron trasladados a una comisaría para declarar. No se les encontraron armas en el momento de su arresto. La motocicleta utilizada en la fuga apareció abandonada en una carretera cercana, lo que refuerza la hipótesis de que los atacantes planearon cuidadosamente su huida.

Las autoridades investigan si Prudente había sido seguido antes del asesinato y si el ataque fue resultado de amenazas previas. Una de las líneas de investigación apunta a que el influencer se mudó a São Paulo tras recibir advertencias en Río Grande do Sul, donde tenía antecedentes por homicidio y tráfico de drogas. Sin embargo, su esposa declaró que él no había recibido amenazas recientes.

La Policía de São Paulo continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y determinar si se trató de un ajuste de cuentas relacionado con sus antecedentes o con sus negocios recientes.