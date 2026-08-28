España pide ayuda a Frontex para gestionar migrantes en Ceuta

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una solicitud a Beate Gminder, directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, para pedir ayuda a Frontex, una agencia de la Unión Europea, con el fin de controlar a los migrantes que se encuentran ilegalmente en el enclave.

Las autoridades afirman que entre 5 mil y 8 mil personas permanecen en Ceuta después de que al menos 72 mil personas cruzaran desde Marruecos el 30 de julio en una avalancha que causó la muerte de 82 migrantes en el lado español de la frontera, además de otras 14 muertes confirmadas por Marruecos.

España también ha solicitado 10 agentes más de Frontex para ayudar en el control de los migrantes.

La petición de Marlaska se produce en medio de crecientes tensiones en Ceuta tras una serie de protestas de los residentes que han exigido la salida de los migrantes.

Las tiendas de campaña utilizadas por los migrantes en la playa del Trampolín, donde muchos de ellos acampaban, han sido atacadas e incendiadas.

El jueves fueron detenidos doce migrantes tras lanzar piedras contra un vehículo del ejército, lo que provocó heridas a un soldado y a cuatro migrantes. Once de ellos fueron expulsados de Ceuta, según informó el viernes el diario "El País", citando fuentes del Juzgado de lo Penal de la ciudad.