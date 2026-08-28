Alerta sanitaria: Retiran medicamento para la tiroides por contener dosis superior a la indicada

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron sobre el retiro voluntario de un lote del medicamento Thyroid Tablets, USP 30 mg, utilizado para tratar el hipotiroidismo. La medida se tomó después de que pruebas confirmaran que el producto podría presentar una potencia superior a la establecida en el envase.

El retiro fue anunciado por la farmacéutica Vitruvias Therapeutics, Inc. el 21 de agosto de 2026, tras detectar el problema en sus controles de calidad internos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó la alerta oficialmente el 24 de agosto.

La compañía precisó que la decisión afecta exclusivamente al lote 504950, identificado con el código NDC 69680-166-00 y una fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2026. El producto se distribuyó a nivel nacional entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025, a distintas cuentas mayoristas y minoristas.

En total se liberaron 3 mil 655 unidades, de las cuales mil 955 ya fueron comercializadas. Hasta el momento, la empresa aseguró que no ha recibido reportes de eventos adversos vinculados con el lote retirado, aunque comenzó a notificar a sus distribuidores para detener la venta y gestionar la destrucción de las unidades restantes.

Thyroid, USP 30 mg es una preparación natural derivada de glándulas tiroides porcinas que contiene levotiroxina y liotironina. Se utiliza en pacientes cuya glándula tiroides no produce suficientes hormonas.

Los riesgos de una dosis excesiva de hormona tiroidea

El problema detectado es relevante porque una concentración excesiva de hormonas tiroideas puede provocar que los pacientes reciban una dosis mayor a la indicada. Esto puede derivar en hipertiroidismo, una condición caracterizada por el exceso de hormona tiroidea circulante en el organismo.

Entre los síntomas posibles, la FDA menciona pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, nerviosismo y debilidad muscular. También pueden presentarse hipertensión, dolor en el pecho, taquicardia y alteraciones del ritmo cardíaco, además de temblores y sudoración excesiva.

La agencia advirtió que las personas mayores enfrentan un riesgo particular, ya que niveles hormonales elevados se han asociado con complicaciones cardíacas, incluyendo arritmias e insuficiencia cardíaca. También pidió precaución especial en mujeres embarazadas, ya que un sobretratamiento del hipotiroidismo puede aumentar el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.

En el caso de los bebés, la exposición a dosis elevadas podría afectar negativamente su crecimiento y desarrollo. Por ello, tanto la empresa como la FDA recomiendan a los pacientes revisar cuidadosamente el envase de su medicamento para verificar si corresponde al lote afectado.

Los pacientes que tengan pastillas del lote 504950 no deben interrumpir el tratamiento de forma abrupta. La recomendación oficial es consultar a un médico o farmacéutico antes de tomar cualquier decisión, ya que suspender la hormona tiroidea sin orientación puede provocar una recaída de los síntomas del hipotiroidismo, como fatiga, aumento de peso y alteraciones metabólicas.

Para consultas directas, los consumidores pueden comunicarse con Vitruvias Therapeutics al correo safety@vitruvias.com o al teléfono (256) 239-9373, en horario laboral de lunes a viernes.

La FDA subrayó que la detección temprana y la rápida notificación del retiro forman parte de los procedimientos habituales de seguridad farmacológica en Estados Unidos.

El objetivo de este tipo de medidas es evitar la exposición innecesaria de los pacientes a un riesgo potencial y facilitar la trazabilidad del producto a lo largo de toda la cadena de distribución, desde el fabricante hasta el paciente final.

La agencia insistió en que, aunque no se han reportado efectos adversos vinculados a este lote en particular, la vigilancia y la consulta médica ante cualquier síntoma sospechoso siguen siendo fundamentales, especialmente para quienes dependen de este tratamiento de forma continua para regular su función tiroidea.