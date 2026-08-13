Semar asegura droga, armas, vehículos y equipos de comunicación en Mazatlán

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) en el marco de la “Operación Sable” aseguraron tres personas y diversas dosis de sustancias con características de drogas, armamento, municiones, vehículos y equipos de comunicación en Mazatlán, Sinaloa.

El primer despliegue se efectuó luego de recibir un reporte sobre la presencia de personas armadas en las inmediaciones del fraccionamiento Real del Valle.

Al arribar a la zona, los elementos navales ubicaron y detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. En el operativo también fueron asegurados dos vehículos, un arma corta, un cargador y 15 cartuchos.

Vehículos asegurados durante la Operación Sable en Mazatlán Foto: Especial

Durante la inspección, el personal localizó además dos mil 190 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, así como dos mil 145 envoltorios con polvo blanco aparentemente cocaína.

A ese aseguramiento se sumaron 90 dosis de hierba seca con características similares a la mariguana, además de equipos de comunicación y dinero en efectivo, cuyo monto no fue especificado por la dependencia.

Artículos asegurados durante la Operación Sable en Mazatlán Foto: Especial

En una segunda intervención, marinos efectuaban recorridos de vigilancia y disuasión en el poblado de El Roble, perteneciente al municipio de Mazatlán, cuando mediante el apoyo de drones detectaron un vehículo aparentemente abandonado.

Tras verificar sus datos, las autoridades determinaron que la unidad contaba con reporte de robo. Durante la revisión del automóvil fueron encontrados 40 cartuchos y ocho cargadores.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los vehículos, las armas, las municiones, las sustancias aseguradas, el equipo de comunicación y el resto de los indicios también fueron entregados al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados.