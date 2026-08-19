EU confirma muerte del presidente de Telemundo Florida tras desplome de helicóptero en Kenia

El presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, José Alberto Suárez, falleció este miércoles en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia. El siniestro dejó siete víctimas mortales, entre ellas el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan.

Telemundo confirmó la noticia en un comunicado firmado por sus máximos directivos:

Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia. José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas”

Suárez, de 55 años y nacido en Florida, dirigía desde 2024 las cadenas de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Con 18 años de trayectoria en el grupo, había estado al frente de estaciones en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, y comenzó su carrera como reportero y presentador. Su trabajo fue reconocido con varios premios Emmy regionales.

El helicóptero, un Eurocopter EC130, se estrelló a las 09:13 hora local cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, una zona turística situada a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi. Según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, murieron seis turistas y el piloto.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que cuatro de las víctimas eran estadounidenses, aunque no difundió las identidades de todos los fallecidos. Los equipos de rescate, apoyados por la Cruz Roja keniana, utilizaron drones para inspeccionar la zona, considerada remota y de difícil acceso.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia investiga las causas del siniestro, que aún no han sido establecidas.

Michele Sensi-Contugi dirigía el Centro Nacional de Inteligencia desde enero de 2024, cuando fue nombrado por el presidente Daniel Noboa. Su esposa, Stephany Hollihan, era una reconocida diseñadora de moda de Guayaquil.

A través de un comunicado de prensa, la Presidencia de Ecuador lamentó la muerte de Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan.