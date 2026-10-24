EU busca que agentes estadounidenses participen en operativos contra cárteles dentro de México

El gobierno de Estados Unidos planteó a México la posibilidad de que agentes estadounidenses acompañen operativos contra organizaciones del narcotráfico dentro del territorio mexicano, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.

Según la publicación, la propuesta forma parte de una estrategia de Washington para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecer las acciones contra los cárteles de la droga.

De acuerdo con el reportaje, funcionarios estadounidenses entregaron un memorando al gobierno mexicano en el que se plantean distintas áreas en las que Washington busca una mayor participación.

Además de la posibilidad de acompañar operativos contra grupos criminales, el documento contempla un incremento en el intercambio de inteligencia entre ambos países y una colaboración más estrecha en temas de seguridad.

Fuentes citadas por el diario señalaron que la iniciativa busca avanzar hacia operaciones conjuntas para combatir a los cárteles.

El reporte sostiene que la administración del presidente Donald Trump busca obtener avances visibles en materia de seguridad antes de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

Según el diario, factores como el aumento de los precios de los combustibles y la inflación han generado incertidumbre política, por lo que algunos funcionarios consideran importante mostrar resultados en el combate al narcotráfico.

La publicación señala que la propuesta representa una de las iniciativas más firmes impulsadas por Washington para ampliar su participación en las acciones de seguridad dentro de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado previamente la posibilidad de aceptar presencia militar estadounidense en territorio nacional.

Las conversaciones en materia de seguridad ocurren paralelamente a otros diálogos bilaterales entre ambos gobiernos. Ambos países han mantenido negociaciones sobre temas económicos, comerciales y de cooperación estratégica.

En julio pasado, Estados Unidos informó que no aceptaría renovar el T-MEC en su forma actual, aunque el acuerdo comercial continúa vigente por un periodo de diez años sujeto a revisiones periódicas.