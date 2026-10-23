Trump asegura que está “muy cerca” de un acuerdo comercial con México para reducir aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con México enfocado en la reducción de aranceles, en sintonía con las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los avances en las negociaciones bilaterales.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con medios de comunicación, en el que el mandatario estadounidense destacó el progreso de las conversaciones entre ambos países para atender temas comerciales pendientes.

Estamos muy cerca de un acuerdo con México... Canadá está trabajando muy duro para llegar a un acuerdo con nosotros y odio decir esto, pero tenemos todas las cartas en ambos casos”

El objetivo principal de las negociaciones es disminuir las tarifas que actualmente afectan a exportaciones mexicanas de vehículos, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes sobre productos procedentes de México.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las conversaciones con Washington registran avances importantes, aunque reconoció que todavía existen asuntos pendientes por resolver.