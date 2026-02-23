EU acusa a China de expandir a gran escala su arsenal nuclear

Estados Unidos afirmó que China ha expandido “a gran escala” su arsenal nuclear y advirtió sobre una posible paridad estratégica en los próximos años.

El señalamiento fue realizado este lunes ante la Conferencia de Desarme en Ginebra por Christopher Yeaw, subsecretario adjunto de Estado para Control de Armamentos y No Proliferación, quien sostuvo que Pekín incrementa su capacidad nuclear “sin transparencia ni indicación alguna sobre sus intenciones”.

China ha expandido deliberadamente y sin restricciones, a gran escala, su arsenal nuclear”, declaró Yeaw ante los delegados internacionales.

El funcionario agregó que Washington considera que el país asiático podría alcanzar la paridad nuclear en un plazo de cuatro a cinco años. Además, aseguró que Pekín estaría en vías de contar con material fisible suficiente para fabricar más de mil ojivas nucleares hacia 2030.

China rechaza acusaciones y descarta carrera armamentista

En respuesta, el representante chino Shen Jian negó las acusaciones y sostuvo que su país mantiene una política nuclear de carácter defensivo.

China se opone firmemente a la constante distorsión y difamación de su política nuclear”, afirmó el diplomático, quien añadió que Pekín no participará en “ninguna carrera armamentista nuclear con ningún país”.

Shen también calificó como “infundadas” las acusaciones de supuestos ensayos nucleares secretos y señaló que el arsenal chino “no es comparable” con el de las potencias que poseen mayores existencias de armas nucleares.

Nuevo START y vacío en el control de armas

Las declaraciones se producen semanas después de la expiración del tratado Nuevo START, el 5 de febrero, acuerdo que durante más de una década limitó el número de ojivas nucleares desplegadas por Estados Unidos y Rusia a mil 550 cada uno.

El pacto, firmado en 2010 por Washington y Moscú, era el último instrumento vigente que regulaba el despliegue estratégico entre las dos principales potencias nucleares.

Vladímir Putin había ofrecido mantener por un año las restricciones del tratado Nuevo START. REUTERS

Tras su vencimiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la necesidad de negociar un nuevo acuerdo “mejor” que incluya a China, algo que Pekín ha rechazado reiteradamente al considerar que su arsenal es significativamente menor.

De acuerdo con la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz, tanto Estados Unidos como Rusia poseen más de 5 mil armas nucleares cada uno, aunque no todas están desplegadas.

Contactos diplomáticos en curso

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que solicitó el anonimato, confirmó que existen contactos con delegaciones chinas. Indicó que tras la expiración del Nuevo START se realizó una reunión preparatoria en Washington y que este martes está prevista una sesión más sustantiva en Ginebra.

La expiración del tratado marca la primera ocasión en décadas en que no existe un acuerdo que limite el despliegue de armas nucleares estratégicas, en un contexto de tensiones por la guerra en Ucrania y la rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín.

RLO