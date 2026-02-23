EU elogia al Gobierno de México por operación donde fue abatido “El Mencho”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su oficina contra el terrorismo, elogió este lunes al Gobierno de México por la operación militar en Jalisco que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada por la administración Trump como terrorista.

Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”, destacó en un mensaje.

En tanto, el embajador norteamericano, Ron Johnson, lamentó la pérdida de vidas humanas de elementos federales durante el operativo para abatir al líder del CJNG.

Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias - y las suyas - vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre”, subrayó.

Advirtió que los Estados Unidos se mantienen firmes junto a las autoridades mexicanas en la responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a las poblaciones en ambos lados de la frontera.

Expreso mi mayor respeto a los funcionarios mexicanos que sirven con honor, para que otros puedan vivir en paz. Reconozco a los integrantes de las fuerzas armadas que enfrentan a las organizaciones criminales con valentía y profesionalismo. Que Dios los bendiga y los proteja”, apuntó.

México agradece solidaridad

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México agradeció a los países que desde ayer domingo expresaron muestras de reconocimiento y solidaridad a las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo contra “El Mencho”.

Hasta el momento, aclaró, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada producto de los hechos de violencia registrados durante el operativo de este domingo.

No obstante, la Cancillería se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera. Nuestras representaciones en el exterior han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”.

Apuntó que como informó esta mañana el Gabinete de Seguridad, se han restablecido las condiciones de paz y seguridad en aquellas regiones afectadas tras el operativo en el estado de Jalisco.

Sheinbaum se reúne con su gabinete en Palacio Nacional

Por Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para determinar las acciones que se realizarán para enfrentar la violencia generada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El encuentro fue convocado a las 13:00 horas en Palacio Nacional, por lo que la presidenta se mantiene en reunión con sus secretarios de Estado.

De acuerdo con Martí Batres, director del ISSSTE, los integrantes del gabinete hicieron un reconocimiento a las fuerzas armadas por el operativo que culminó con el abatimiento de Rubén “N” “El Mencho”.

A la sede del Ejecutivo acudieron los secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, Agricultura, Desarrollo Agrario, Cultura, Turismo, Trabajo, Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, También llegaron los directores del IMSS, ISSSTE, Pemex, Infonavit, CFE, IMSS Bienestar, CONADE, Alimentación del Bienestar, Fondo de Cultura Económica, Banobras, Financiera del Bienestar, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, subsecretarios de Economía, entre otros.

La reunión más reciente de la totalidad del gabinete fue el 9 de diciembre en Palacio Nacional, cuando se evaluó la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

jcp