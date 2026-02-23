Conserje salva a niño que cayó del séptimo piso en Rusia; este es el video del rescate

El domingo 22 de febrero, las cámaras de seguridad de un edificio en San Petersburgo, Rusia, captaron un acto heroico: un conserje llamado Khayrullo Ibodullaev atrapó a un niño de seis años que había caído del séptimo piso y que se dirigía en caída libre al suelo.

Lo salvó, y todo quedó en video

De acuerdo con la agencia de noticias RIA Novosti, el conserje, un migrante uzbeko, se encontraba quitando la nieve de la entrada de uno de los edificios residenciales cuando uno de los vecinos le gritó que el niño estaba colgado del marco de la ventana, a una altura aproximada de 20 metros.

Sin tiempo para buscar ayuda o colocar colchonetas, Khayrullo Ibodullaev calculó visualmente la trayectoria de la caída. Solo segundos después, el menor perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. El hombre alzó los brazos para capturar al pequeño.

Un vecino alertó al conserje sobre el niño colgando de la ventana. Captura de pantalla X: @vick55top

El medio local dijo que el conserje logró amortiguar la caída del menor justo antes de que golpeara el pavimento. El impacto lo derribó y le causó una luxación, pero lo cierto es que al sostener al niño evitó consecuencias fatales. Tras la caída, ambos quedaron tendidos en el suelo por unos instantes, pero después recibieron atención médica.

El niño, acompañado de su madre, se encuentra en cuidados intensivos con lesiones en el pecho y las piernas, un traumatismo craneoencefálico y en estado de shock”, indicó la agencia citando a fuentes oficiales.

Trascendió que el accidente ocurrió debido a que la ventana no estaba bien cerrada. Entonces, el niño habría subido al marco mientras su mamá estaba en otra habitación del apartamento. También se sabe que la fiscalía local está investigando más detalles del accidente.

Lo premiaron por el heroico rescate

Medios rusos informaron que el heroico conserje de San Petersburgo recibió un reconocimiento por parte de los medios locales. En su canal oficial de Telegram, la editora en jefe de Russia Today (RT), Margarita Simonyan, informó que condecoró al héroe local con el premio Tigran Keosayan.

No sé qué decir. Un niño se cayó y lo atrapó. El conserje que salvó a un niño en San Petersburgo recibió un premio de nuestra parte, de Tigran y mía. Khayrullo confesó que no esperaba el premio, sino que simplemente hizo lo que tenía que hacer”, dijo la periodista.

Simonyan creó el Premio Tigran Keosayan en honor a su fallecido esposo, el cineasta ruso del mismo nombre, para honrar la valentía de 'héroes cotidianos'. De acuerdo con los medios rusos, la compensación es de un millón de rublos (unos 225,000 pesos mexicanos/13,000 dólares estadounidenses).

Los medios locales reportaron que, tras recibir el premio, Khayrullo decidió enviar el dinero a Uzbekistán, ya que su padre es mayor y está enfermo; además de que, por su condición migrante, tuvo que dejar allá a sus cuatro hijas.