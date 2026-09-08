Se estrella helicóptero en Malasia; al menos cinco muertos | VIDEO

Cinco personas murieron este martes en Malasia al estrellarse un helicóptero del Servicio de Médicos Voladores cerca del aeropuerto de Long Lellang, en el estado de Sarawak, en la isla de Borneo.

Entre las víctimas se encuentran el piloto y cuatro funcionarios del Ministerio de Salud que cumplían tareas oficiales en una de las zonas más remotas del país.

El helicóptero, un BO-105, se precipitó alrededor de las 15:40, hora local, cuando volaba desde el distrito de Miri hacia una misión médica en el interior de Sarawak.

Según el jefe de policía del estado, Mohamad Zainal Abdullah, la aeronave era de propiedad privada y estaba arrendada para el programa de Médicos Voladores, un servicio clave para atender a comunidades sin acceso terrestre fácil.

El ministro de Salud de Malasia, Dzulkefly Ahmad, detalló que a bordo viajaban un médico, un asistente médico y dos enfermeras, además del piloto.

"Informamos esto con base en los reportes del Departamento de Bomberos y Rescate y del Ministerio de Salud", declaró el presidente del Comité de Gestión de Desastres de la División de Miri, Galong Luang, a la agencia Bernama.

Así ocurrió el desplome del helicóptero sanitario

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran al helicóptero envuelto en humo mientras volaba a baja altitud, poco antes del impacto. Tras el choque, la aeronave quedó completamente deformada, lo que dificultó las tareas de rescate.

La policía del distrito de Marudi desplegó equipos de búsqueda y salvamento en la zona para verificar el estado de las víctimas, aunque rápidamente se confirmó el fallecimiento de los cinco ocupantes.

La Autoridad de Aviación Civil de Malasia (CAAM) informó que recibió la notificación del incidente a las 15:58 del mismo día, y precisó que el accidente ocurrió a unos 929 kilómetros al norte de Kuching, capital de Sarawak, y a unos 315 kilómetros de la ciudad de Miri, punto de partida del vuelo. La zona, ubicada en pleno corazón de Borneo, es de difícil acceso terrestre, lo que complicó las labores iniciales de verificación.

Investigación abierta para determinar las causas

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB), dependiente del Ministerio de Transporte, abrió una investigación bajo el Reglamento de Aviación Civil de 2016 para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen del accidente.

El desplome representa un duro golpe para el servicio médico aéreo de Malasia, que cumple un rol clave en el traslado de personal y pacientes en zonas remotas del país, muchas de ellas sin conexión por carretera. Las autoridades confirmaron que se reforzarán las operaciones de emergencia mientras avanza la investigación, con el fin de garantizar la continuidad de la atención médica en las comunidades que dependen de estos vuelos.