Helicóptero se desploma en Argentina mientras combatía devastadores incendios

Siete personas murieron tras el desplome de un helicóptero Bell 412 en la provincia argentina de San Juan, cuando la aeronave se dirigía a colaborar en las labores de combate de un incendio forestal en la vecina provincia de La Rioja, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en una zona cercana al parque natural de Ischigualasto, ubicado a unos mil 200 kilómetros de Buenos Aires. La aeronave había participado previamente en una capacitación y posteriormente fue enviada para apoyar las tareas de emergencia ante un incendio forestal.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes mediante un mensaje publicado en la red social X.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan:

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas".

El mandatario también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan:

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor".

Entre las víctimas se encuentran el piloto de la aeronave, integrantes de la policía, brigadistas y bomberos provinciales que participaban en las labores relacionadas con el combate de incendios forestales.

Investigan las causas del accidente del helicóptero Bell 412

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que el último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas locales. Poco después, otra aeronave que sobrevolaba la zona localizó el sitio del impacto y alertó a las autoridades para activar el operativo de rescate.

Equipos de emergencia fueron enviados al lugar del accidente, una región considerada de difícil acceso, lo que complicó las primeras tareas de respuesta.

De acuerdo con la AFE, el helicóptero tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde apoyaría las acciones para controlar un incendio forestal activo.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el desplome de la aeronave. La Agencia Federal de Emergencias señaló que las causas del accidente continúan bajo investigación y que las pesquisas buscarán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

El accidente enluta a los cuerpos de emergencia que participaban en las labores de combate de incendios forestales y movilizó a autoridades nacionales y provinciales, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incidente.