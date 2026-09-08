Estados Unidos destruye cinco petroleros iraníes tras ataques a su buque de guerra

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que destruyó cinco petroleros iraníes después que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra estadounidense.

"Las fuerzas estadunidenses ordenaron a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio", señaló el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Las agresiones se ejecutaron "en respuesta a los intentos fallidos más recientes de Irán", agregó el texto.

Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado, acompañado de videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.

La agencia de noticias iraní Tasnim reportó poco antes un "ataque con misiles" contra un "pequeño petrolero iraní" a pocos kilómetros de la isla de Jark, sin reportar víctimas.

El ejército de Estados Unidos acusa a esos buques de "ser parte de una red fantasma de miles de millones de dólares que financia" a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, así como a sus apoyos en la región.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que su país continuará con los bombardeos.

Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", dijo Rubio a periodistas durante una visita a Colombia.

Poco después del anuncio estadunidense, los Guardianes de la Revolución advirtieron que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Baréin, e instaron a las tripulaciones a "abandonar sus buques de inmediato", según la agencia oficial Irna.

Precio barril de petróleo se dispará

Los precios del petróleo subieron el miércoles a cerca de 100 dólares el barril en el comercio matinal asiático, ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio que amenaza con frenar el suministro desde la región del Golfo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de petróleo, subía 1.49 por ciento a 99.38 dólares.

Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate, registró un alza de 1.59 por cento a 94.51 dólares.

Irán anunció el miércoles que había atacado una base estadounidense en Jordania y amenazó a los buques petroleros en los puertos de Kuwait y Baréin, en represalia por los ataques de Estados Unidos contra sus navíos.