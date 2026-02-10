Avión con 55 pasajeros sufre falla al despegar y se estrella en playa de Somalia | VIDEO

Un avión de la aerolínea StarSky sufrió un accidente este martes en Somalia, luego de salirse de la pista y terminar en una zona de playa cercana al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio. En la aeronave viajaban 55 personas, entre pasajeros y tripulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió poco después del despegue, cuando el aparato presentó fallas técnicas que obligaron a interrumpir la operación normal del vuelo. El avión perdió el control durante la maniobra de regreso y terminó fuera de la pista, sin que se registrara incendio ni víctimas fatales.

Un avión con 55 personas se estrelló en una playa de Mogadiscio, Somalia, tras una falla mecánica; todos fueron evacuados sin víctimas fatales. Especial

Evacuación y asistencia a los pasajeros

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para asistir a los ocupantes y asegurar la zona. Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas, aunque algunos pasajeros fueron atendidos por lesiones menores y crisis nerviosas derivadas del accidente.

El director de la Autoridad de la Aviación Civil de Somalia (SCAA), Ahmed Moalim Hassan, informó que todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de manera segura.

Características del avión y destino del vuelo

El aparato accidentado era un Fokker 50 de la aerolínea somalí StarSky Airline, que se dirigía a la ciudad de Galkayo, capital de la región de Mudug, en el centro-norte del país. Según medios locales, el avión intentó regresar al aeropuerto tras detectar la falla, pero se salió de la pista durante el aterrizaje y terminó en una playa próxima al océano Índico.

Videos difundidos por medios somalíes muestran al avión varado en la arena mientras los servicios de emergencia evacuaban a los ocupantes.

Investigación en curso

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente. La SCAA señaló que se realizarán inspecciones técnicas al avión y se revisarán los protocolos de seguridad de la aerolínea.

El Aeropuerto Internacional Aden Adde ha sido escenario de otros accidentes. En julio del año pasado, cinco efectivos ugandeses de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) murieron al estrellarse un helicóptero en la misma terminal aérea.

El aeropuerto está situado junto al recinto conocido como Zona Verde, donde se encuentran oficinas de Naciones Unidas, embajadas extranjeras y organizaciones internacionales, lo que lo convierte en un punto estratégico para la seguridad y la diplomacia en Somalia.