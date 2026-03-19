Estadunidenses creen que Trump enviará tropas a Irán y no lo apoyan: sondeo

Alrededor del 65 por ciento de los estadounidenses cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenará el envío de tropas a una guerra terrestre a gran escala en Irán, pero solo el 7 por ciento apoya la idea, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el jueves.

La encuesta, durante tres días, reveló que la popularidad general de Trump entre la población se mantuvo prácticamente sin cambios en el 40 por ciento, un punto porcentual más que en las horas posteriores al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El sondeo, a mil 545 adultos estadounidenses, tuvo un margen de error de unos 3 puntos porcentuales.

El Gobierno Trump ha barajado el despliegue de miles de soldados estadounidenses para reforzar su operación en Oriente Medio, informó Reuters el miércoles.

Los posibles despliegues podrían utilizar fuerzas aéreas y navales para garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, o implicar el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní.

El Gobierno de Trump también ha debatido opciones para enviar fuerzas terrestres a la isla iraní de Jarg, centro neurálgico del 90 por ciento de las exportaciones petroleras de Irán, informó Reuters.

Los republicanos de Trump apoyan en gran medida la guerra tal y como se ha desarrollado hasta ahora. Un 77 por ciento dijo que aprueba los ataques estadounidenses contra Irán, frente al 6 por ciento de los demócratas y el 28 por ciento de los independientes.

La encuesta reveló que, en general, alrededor del 37 por ciento de los estadunidenses aprueba la guerra y el 59 por ciento la desaprueba, incluido uno de cada cinco republicanos.

Alrededor del 63 por ciento de los republicanos —y el 34 por ciento de los estadounidenses en general— dijeron que apoyarían el despliegue de un pequeño número de fuerzas especiales en Irán. El 55 por ciento de los encuestados se opuso al despliegue de cualquier tipo de tropas terrestres, independientemente de la escala de las operaciones.

Con información de AFP.