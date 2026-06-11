Estados Unidos sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la compañía, responsable de la extracción de crudo en los yacimientos cubanos, así como de su refinado y distribución de combustible, quedará impedida de entablar cualquier relación financiera o empresarial en territorio estadounidense.

El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio”, señaló Rubio en un comunicado.

CUPET es considerada el eje de la industria energética cubana, con control sobre la producción nacional de petróleo y su distribución. La sanción se suma al bloqueo petrolero y a otras medidas coercitivas que Washington ha intensificado en los últimos meses contra dirigentes y entidades vinculadas al régimen cubano.

Díaz-Canel acusa a EU de planear tres escenarios contra Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos contempla tres posibles escenarios en su estrategia contra la isla: provocar un estallido social mediante presión económica, tomar el control de la economía cubana y una eventual agresión militar.

Las declaraciones fueron publicadas este lunes en una entrevista con el medio digital español elDiario.es, difundida en la página oficial de la Presidencia de Cuba.

Díaz-Canel explicó que Washington busca “con la asfixia económica, provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país”.

Las tensiones bilaterales se han intensificado desde enero, tras la imposición de un bloqueo petrolero y varias oleadas de sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, además de la imputación del expresidente Raúl Castro por un caso de 1996.

El mandatario señaló que otro escenario es un “diálogo coercitivo, de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana”, lo que permitiría a Estados Unidos “provocar un cambio del sistema político, que es la gran aspiración de Estados Unidos”.

Este planteamiento ocurre en momentos en que varias empresas extranjeras, incluidas cadenas hoteleras, han reducido o cesado operaciones en la isla bajo presión de Washington.

Finalmente, Díaz-Canel advirtió sobre la posibilidad de una agresión militar directa. Ante ello, defendió el derecho de Cuba a prepararse para la defensa, de manera “que no haya sorpresa” ni “derrota”.

Con información de AFP.