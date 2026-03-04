Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar inmediatamente Irak; reportan apagón nacional

La Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta urgente a través de su cuenta oficial en la red social X, recomendando a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

El mensaje enfatiza que el gobierno norteamericano se preocupa por la seguridad de sus ciudadanos y continuará brindando información para que puedan tomar decisiones informadas.

El Departamento de Estado ordenó el 2 de marzo la salida de todo el personal no esencial del gobierno estadounidense en Irak, debido al riesgo de conflicto armado. La misión diplomática mantiene órdenes de confinamiento para su personal y aconseja a los ciudadanos que no puedan salir de forma segura que permanezcan en interiores, lejos de ventanas, y cuenten con suministros básicos como agua, alimentos y medicamentos.

Apagón y explosiones en Erbil

La alerta se produce en medio de un apagón generalizado que afecta a Irak y tras nuevas explosiones registradas en Erbil, en el norte del país. Las autoridades iraquíes han cerrado la Zona Internacional de Bagdad, con pocas excepciones, y han pedido a los ciudadanos estadounidenses que no acudan ni a la embajada en Bagdad ni al consulado en Erbil debido al aumento de las medidas de seguridad.

Suspensión de servicios consulares

La embajada en Bagdad y el consulado en Erbil han suspendido todos los servicios consulares rutinarios hasta nuevo aviso.

El espacio aéreo iraquí permanece cerrado. La embajada recomienda consultar los portales oficiales para verificar vuelos en el Aeropuerto Internacional de Bagdad y en el Aeropuerto Internacional de Erbil. Aunque la mayoría de las carreteras principales y fronteras terrestres hacia Turquía, Jordania, Kuwait y Arabia Saudita están abiertas, podrían cerrarse en cualquier momento y se esperan largas demoras. También existe la posibilidad de cierres en el espacio aéreo de países vecinos.

Amenazas y riesgos

El comunicado advierte que Irán y sus milicias afiliadas representan una amenaza significativa para la seguridad pública en Irak. Los ciudadanos estadounidenses deben ser conscientes de los riesgos de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene su alerta de viaje de Nivel 4 (“No viajar”) para Irak, debido a los riesgos de terrorismo, secuestro, conflicto armado, disturbios civiles y la limitada capacidad del gobierno estadounidense para brindar servicios de emergencia. La decisión de permanecer o salir del país es personal y debe tomarse según las circunstancias individuales de cada ciudadano.

