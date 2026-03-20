Reino Unido confirma uso de bases británicas por parte de Estados Unidos

El Gobierno británico reconoció que Estados Unidos está utilizando bases militares en territorio británico para ejecutar “operaciones defensivas” con el objetivo de “neutralizar” ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

Un portavoz de Downing Street, residencia oficial del primer ministro Keir Starmer, explicó que el acuerdo bilateral “incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en su seguridad tiene repercusiones globales.

La cadena CNN informó que miles de marines estadounidenses se dirigen hacia Medio Oriente, justo cuando se cumple un mes del inicio de la guerra contra Irán.

Se trata de la Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 y del Grupo Anfibio Boxer, que originalmente estaban destinados al Indopacífico pero fueron redirigidos hacia la región. Según fuentes citadas por el medio, aún no está claro si todo el contingente será desplegado o si solo una parte cumplirá misiones específicas.

La Reserva Federal advierte sobre riesgos económicos

El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, advirtió que una guerra prolongada en Irán podría tener efectos más severos de lo previsto sobre la economía estadounidense.

“Los consumidores del país norteamericano podrían comenzar a frenar su gasto”, señaló Waller en entrevista con CNBC, al subrayar que el conflicto ya ha desestabilizado los mercados y disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

El consumo interno es el motor principal de la economía de Estados Unidos, por lo que una reducción significativa en el gasto de los hogares podría impactar en el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera.

La OTAN traslada misión de Irak a Europa

El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) anunció que todo el personal de su misión en Irak fue trasladado de forma segura a Europa, donde continuará operando desde Nápoles.

“La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa”, indicó la organización en un comunicado.

Aunque la OTAN asegura que la misión seguirá activa, el traslado supone un repliegue estratégico que podría limitar su capacidad de acción en el terreno iraquí.

Trump critica a aliados de la OTAN

El presidente Donald Trump arremetió contra los socios europeos de la OTAN por lo que considera una falta de apoyo en la guerra contra Irán.

“¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!”, escribió en redes sociales. “¡Cobardes, y lo recordaremos!”

Varios países europeos han mostrado reticencias a participar en operaciones militares contra Irán, argumentando que una escalada bélica podría desestabilizar aún más la región y afectar sus propios intereses económicos y de seguridad.