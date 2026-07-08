Estados Unidos confirma la muerte de comandante desaparecido en el mar Arábigo

La Armada de Estados Unidos confirmó que el comandante Gabriel Edwards es el marino desaparecido tras el amerizaje de emergencia de un helicóptero MH-60S en aguas del mar Arábigo, incidente ocurrido el 1 de julio. El aparato estaba asignado al portaaviones USS George H.W. Bush, y aunque tres tripulantes fueron rescatados con vida, Edwards no pudo ser localizado.

Durante más de 102 horas, la fuerza naval desplegó un operativo de búsqueda que abarcó más de 14,000 millas cuadradas. Buques y aeronaves rastrearon la zona, pero el operativo fue suspendido el domingo siguiente al accidente. La institución descartó la participación de actores hostiles y mantiene abierta la investigación sobre las causas del amerizaje.

El secretario interino de la Marina, Hung Cao, aseguró que “no hay señales de intervención externa”. Por su parte, el contraalmirante Todd Cimicata, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 10, expresó que “los pensamientos y las oraciones de cada integrante del equipo están con la familia Edwards”, subrayando el legado del oficial como líder y compañero.

Edwards, originario de Oakland, Oregón, ingresó a la Armada en 2006 tras graduarse en la Norfolk State University y obtuvo sus Alas de Oro en 2008. En julio de 2025 asumió el mando del Escuadrón de Combate Marítimo en Helicópteros 5 (HSC-5), conocido como los “Nightdippers”.

Acumuló más de 2,000 horas de vuelo en helicópteros SH-60F, HH-60H y MH-60S, y recibió la Defense Meritorious Service Medal, tres Navy and Marine Corps Commendation Medals y dos Navy and Marine Corps Achievement Medals, entre otras distinciones.

La Armada dispuso su promoción póstuma al rango de capitán, medida que responde a una selección previa para ese ascenso. Su esposa Rebecca y sus dos hijos agradecieron públicamente el esfuerzo de quienes participaron en la búsqueda.