Ataque en escuela deja dos adolescentes heridas

La policía alemana detuvo a un sospechoso de 16 años tras un ataque en un centro de educación secundaria de la localidad de Schongau, en el estado de Baviera, que dejó a dos adolescentes gravemente heridas.

Las autoridades informaron en la red social X que las dos jóvenes se encuentran en estado grave, aunque sus vidas no corren peligro. Medios alemanes indicaron que el ataque fue perpetrado con un cuchillo, aunque la policía no ha confirmado oficialmente el tipo de arma utilizada.

Una portavoz policial declaró a la AFP que los investigadores consideran el caso como un episodio de “amok”, término empleado en Alemania para describir un acto deliberado impulsado por violencia homicida descontrolada.

La policía añadió que, por el momento, se parte de la base de que el sospechoso actuó solo y no existen indicios de participación de otras personas.

Respuesta de las autoridades

La policía habilitó un punto de atención para familiares de los estudiantes en un cuartel de bomberos de Schongau, localidad de unos 12,000 habitantes situada a menos de 100 kilómetros al suroeste de Múnich. Según el diario Bild, se desplegaron seis helicópteros, uno de ellos destinado a la atención médica de las víctimas.

Las autoridades no precisaron si el agresor y las dos jóvenes eran alumnos del centro educativo.

El año pasado, un joven de 17 años hirió de gravedad a un profesor en Essen y también atacó a un hombre en la calle y al conserje de una escuela primaria. Según la fiscalía, aquel caso estuvo motivado por ideología yihadista.

Con información de AFP.