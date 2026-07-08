Niega Ken Salazar intromisión de EU en secuestro de El Mayo o pruebas contra AMLO

El exembajador Ken Salazar rechazó que Estados Unidos se involucró directamente en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, y declaró que nunca tuvo evidencias de vínculos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la operación de secuestro de El Mayo “no sabíamos nosotros; no lo sabía Estados Unidos, no sabía nadie de Estados Unidos que me diera a conocer, y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México, también al fiscal (general, Merrick) Garland y a otros, (tuvimos) mucha comunicación para hacer claro que no fue nuestra operación”, dijo el exembajador al periodista Jorge Ramos.

¿Pero, Estados Unidos participo en esa operación?, cuestionó Ramos.

“No en la operación; participamos en detenerlos ya llegando acá” a Estados Unidos, dijo el diplomático.

Salazar declaró que el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán, secuestró a su padrino, El Mayo, como consecuencia de la presión que mediante cooperación los gobiernos de Estados Unidos y México imprimían sobre el Cartel de Sinaloa.

“La operación en que se detuvieron los dos que fueron detenidos a este lado, en el país (Estados Unidos), El Mayo Zambada y el Chapito (Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024) eso también surgió de la cooperación que llevábamos Estados Unidos y México, porque la presión que les habíamos puesto tanto a estos violentos, había resultado en que, uno al otro, hicieron lo que hicieron”, dijo.

La entrevista a Ramos fue concedida el 30 de junio, pero el periodista solo la publicó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó contradicciones entre la versión de Salazar tras el secuestro de Zambada en el 2024 y otra versión más reciente en que la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) exhibe la aeronave empleada para el secuestro como muestra de un operativo propio.

En declaraciones separadas del tema del secuestro, el también exfuncionario declaró que nunca tuvo evidencias de presuntos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado.

A fines de junio, en un anuncio sobre el lanzamiento al público de un libro que Salazar está por publicar, se dio a conocer que el exdiplomático menciona en su obra a un “susurrador” que mencionó que el expresidente estaba preocupado porque El Mayo Zambada pudiera “soltar la sopa”.

“Yo nunca tuve evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador”, declaró el exembajador.