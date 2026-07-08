Venezuela hace llamado urgente a liberar fondos bloqueados en el extranjero para la reconstrucción

El gobierno de Venezuela solicitó la liberación de activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción del país tras los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, que han dejado al menos 3,685 muertos y cerca de 17,000 heridos, según el último balance oficial.

El canciller Iván Gil hizo el llamado durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA): “

Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación”

Venezuela pide liberar activos congelados para recuperación tras terremotos. REUTERS

Gil denunció que las cuentas del Estado venezolano han sido congeladas “producto de sanciones ilegales”.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela y confirmó que se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1.3 millones de personas durante los próximos seis meses. “Tenemos un plan claro, con plazos concretos”, afirmó Fletcher, quien coordina la ayuda de emergencia.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon con fuerza el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas quedaron sin hogar. El gobierno venezolano actualizó el martes la cifra de víctimas a 3,685 fallecidos, frente a los 3,535 reportados el lunes.

El gobierno insiste en que la liberación de activos es fundamental para financiar la reconstrucción y atender a los damnificados.

Con información de AFP.