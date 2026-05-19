Estados Unidos afirma que Irán quiere un acuerdo; confirman avances en la negociación

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo y confirmó que ha habido avances en las negociaciones para poner fin al conflicto bélico que inició el pasado 28 de febrero.

En rueda de prensa, Vance mencionó que el gobierno iraní podría reconocer que tener un arma nuclear representa un peligro para Estados Unidos.

Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocer que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”

El vicepresidente explicó que la propuesta de Estados Unidos consiste en que Teherán renuncia a desarrollar un arma nuclear, ya que podría desencadenar una carrera armamentista entre los países de la región.

Adelantó que el “plan B” del presidente Donald Trump es retomar la ofensiva militar contra Irán si no se logra llegar a un acuerdo favorable.

Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes, la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas, tengan armas nucleares”

Donald Trump dio este martes un ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear y así terminar el conflicto.

Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado o domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un periodo de tiempo limitado”

El mandatario estadounidense mencionó a reporteros que iba a reanudar los ataques contra Irán este martes, pero los detuvo a solicitud de varios de sus socios en el golfo Pérsico.