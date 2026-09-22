De la Espriella busca militarizar ciudad ante ola de violencia narco

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de la ciudad caribeña de Santa Marta, en medio de una ola de violencia con ataques a comerciantes y vehículos incendiados tras operativos contra un grupo narco.

La madrugada del martes, el mandatario anunció que las autoridades abatieron a un coordinador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que operan en la ciudad y sus alrededores, junto a doce de sus colaboradores.

Varias zonas de la ciudad amanecieron desiertas tras rumores sobre un "paro armado" impuesto por las ACSN en respuesta al letal operativo militar.

En Colombia se le llama "paro armado" a las restricciones al comercio y la movilidad que las organizaciones criminales hacen valer a la fuerza.

Se siente la tensión, el no saber qué va a pasar mañana (...), mucha incertidumbre", dijo bajo condición de anonimato una científica que vive en Santa Marta.

"Es la primera vez que pasa algo así de esta magnitud (...) Todo está cerrado" y el transporte público no está funcionando, agregó.

Las ACSN son un grupo de origen paramilitar que se financia con el control de las rutas del narcotráfico y la extorsión en el Caribe. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

En un recorrido por Santa Marta el martes, un equipo de la AFP vio un camión de carga con su cabina en llamas en plena carretera, mientras bomberos intentaban apagar el incendio.

Un bus carbonizado se veía también en una calle de otro sector de la ciudad, donde decenas de negocios permanecían cerrados.

Ciudad militarizada

En redes sociales circularon videos de hombres armados recorriendo las calles en moto y disparando contra comercios abiertos.

"Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores", dijo el martes De la Espriella en una declaración en video.

El presidente ordenó que la ciudad costera fuese "militarizada".

Santa Marta recibe a cientos de miles de visitantes cada año, atraídos principalmente por sus playas paradisiacas.

En sus alrededores se encuentran joyas turísticas como el Parque Nacional Tayrona, un bosque seco rodeado de aguas cristalinas, y la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena de altas montañas junto al mar consideradas sagradas por los pueblos indígenas de la zona.

La policía reforzó su presencia el martes en los sectores comerciales de la ciudad con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, dijo un vocero de la institución a la AFP.

Tropas del ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que une a la ciudad con La Guajira.

"El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente", advirtió De la Espriella.

El mandatario anunció que tres personas ya han sido detenidas por estos hechos y se espera que esta noche asista a una reunión de seguridad con autoridades locales.

En el poder desde agosto, el mandatario ha prometido doblegar con apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel a los grupos ilegales que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.