¡A votar! Comienza la famosa Semana Anual del Oso Gordo de Alaska

Las urnas abrieron el martes para la única elección estadunidense que realmente importa: la Semana del Oso Gordo.

Mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio mandato en noviembre, que renovarán parcialmente el Congreso en Washington, cientos de miles de personas se disponen a votar por animales que se atiborran de comida en la Alaska rural.

En el concurso, convertido en uno de los favoritos de internet, los osos pardos del Parque Nacional Katmai compiten sin saberlo en duelos directos para determinar cuál ha ganado más peso antes de la hibernación.

Serán 16 concursantes y un campeón que defiende su corona

Este año, el torneo creció: 16 osos integran el cuadro de eliminación directa, cuatro más que en la edición anterior, organizada por Explore.org y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Entre los favoritos aparece 32 Chunk, campeón defensor de 2025, recuperado de una mandíbula fracturada y con más de 1,200 libras encima. También compiten 164 Bucky, hábil pescador de salmón, y 284 Electra, que se enfrenta en la votación a su propia cría, la osa número 901.

La votación se realiza en línea y se extenderá hasta el 29 de septiembre, día en que se coronará al ganador.

"Vota por el oso que consideres que mejor ejemplifica el aumento de peso y el éxito en los osos pardos", dijeron los organizadores. "El oso con más votos pasa a la siguiente ronda. Solo uno será coronado campeón de la Semana del Oso Gordo".

El superintendente del parque, Mark Sturm, celebró la nueva generación de participantes: "Una nueva generación de osos gordos está tomando forma, y están teniendo un comienzo fuerte". La guardaparques Sarah Bruce recomendó a los indecisos un método sencillo: "Confía en tu instinto y elige al que creas que es el oso más gordo".

La edición 2025 del concurso reunió 1.7 millones de votos de más de 100 países. AFP

Los espectadores pueden ver una retransmisión en vivo de los osos mientras atrapan salmones en el río Brooks, o consultar biografías con fotos del antes y el después que muestran cuánto engordaron tras el verano.

El ganador del año pasado, Chunk, venció a la osa Grazer, dos veces campeona, cuya hija, 428 Studious, participa ahora en el cuadro.

El verano y el inicio del otoño boreal son claves para los osos antes de los cinco meses de hibernación en los que vivirán de sus reservas de grasa. Este año se identificaron más de 100 osos distintos en el río Brooks, con un número récord de crías en la zona.

El concurso comenzó en 2014 con apenas unos miles de votantes, pero se transformó en un ejercicio muy esperado de democracia en tono jocoso: la edición de 2025 reunió 1.7 millones de votos de más de 100 países.