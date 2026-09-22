Trump respalda prohibir la exportación de diésel ante el alza de precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el martes a favor de prohibir las exportaciones de diésel, después de que los precios del combustible se dispararan a raíz de la guerra en Medio Oriente.

La medida es reclamada por varios candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

"He dicho que no enviemos el diésel. Producimos mucho diésel", declaró Trump a periodistas antes de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y también al margen de la Asamblea General de la ONU, donde añadió que la medida "podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles".

La presión republicana crece antes de las elecciones de noviembre

Los precios del gasóleo se dispararon a máximos históricos en Estados Unidos y Europa, luego de que los conflictos en Irán y Ucrania redujeran las exportaciones de grandes productores como Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El galón de diésel, equivalente a 3.78 litros, marca un récord cada día y se ubica en un promedio de 6.53 dólares, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). El combustible es utilizado principalmente por transportistas y agricultores, un sector clave para el electorado de Trump.

Candidatos republicanos en contiendas reñidas por el Congreso, como el senador Dan Sullivan en Alaska, la diputada Ashley Hinson en Iowa y Mike Rogers en Míchigan, pidieron a la administración que aplique la prohibición.

"El combustible estadounidense debe quedarse en casa, con los estadounidenses", dijo Sullivan en un comunicado, en el que también pidió una suspensión temporal de las exportaciones para "reponer nuestras reservas antes del invierno".

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se mostró "abierto" a una prohibición si "pudiera aliviar la presión sobre los precios".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el gobierno estudia si la prohibición es viable "en función de la capacidad global de refinación" y si convendría aplicarla de forma total o parcial. Trump indicó que la decisión se tomará "rápidamente".

Funcionarios de energía de Trump advierten riesgos

El respaldo de Trump enfrenta a sus propios responsables de energía, quienes advierten que la medida podría elevar los precios del combustible en las costas y reducir el suministro a los aliados europeos.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo que una prohibición provocaría un exceso de oferta de gasóleo en la costa del golfo de México y llevaría a las refinerías a recortar su producción, lo que reduciría rápidamente la oferta de gasolina.

"Si empiezas a poner barreras a los flujos, muy pronto reducirás la producción y tendrás menos suministro. Necesitamos más suministro, no menos", advirtió Wright.

El secretario del Interior, Doug Burgum, señaló que es poco probable que la prohibición reduzca los precios del petróleo y que podría provocar represalias de países exportadores de energía, de los que depende California para parte de su abasto.

Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo. En junio exportó diariamente más de 1.4 millones de barriles de destilados, categoría que incluye principalmente diésel, según la Agencia de Información sobre Energía (EIA).

Una prohibición podría bajar temporalmente los precios en el Golfo, pero restringiría más el suministro en Europa, que enfrenta escasez estructural de gasóleo.

El Departamento de Agricultura instó la semana pasada a la Casa Blanca a actuar sobre los precios del gasóleo. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo haber hablado con Trump sobre el tema y calificó los altos precios como "una verdadera preocupación", según Politico.