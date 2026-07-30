España da por superada la emergencia por incendios; Francia ve alivio

España levantó este jueves la emergencia decretada por los feroces incendios forestales en los alrededores de Madrid, ya prácticamente sin llamas, mientras que en Francia unas gotas de lluvia y el descenso de las temperaturas alimentaron el optimismo.

Ambos países han enfrentado durante la última semana algunos de los peores incendios forestales de los que se tiene registro, que arrasaron amplias zonas y obligaron a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.

Tengo 67 años y nunca había visto algo así (...) De camino hacia aquí, me eché a llorar", contó Jean-Claude Bonnet, un voluntario de Burdeos.

Lo peor son los animales que se ven, quemados al borde de la carretera. Es una catástrofe ecológica", lamentó.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: Especial.

España deja atrás la emergencia, pero mantiene la alerta

Desde principios de semana, los bomberos de ambos países lograron frenar el avance de las llamas, lo que permitió el regreso de decenas de miles de personas a sus viviendas.

Aunque la llegada de una nueva ola de calor el miércoles hacía temer un repunte de los incendios, la situación se mantuvo estable y el gobierno español decidió dejar "atrás la emergencia" decretada hace una semana, anunció el presidente Pedro Sánchez.

Dos grandes incendios consumieron en los últimos días la sierra ubicada al oeste de Madrid. El primero de ellos, en la región capitalina, "está prácticamente sin llamas" y "no existen focos activos", informó la Delegación del Gobierno.

En la colindante provincia de Ávila, el fuego también está estabilizado. El incendio, el más grande registrado en España desde que comenzaron los registros en 1961, consumió unas 50 mil hectáreas y estuvo a punto de unirse con el de Madrid.

En las afueras de San Martín de Valdeiglesias, localidad que quedó amenazada por ambos incendios, una estación de bomberos permanecía intacta, aunque completamente rodeada por terreno calcinado, constató un reportero de la AFP.

Al menos 100 viviendas quedaron destruidas únicamente en la región de Madrid, según una evaluación preliminar, aunque se prevé que esa cifra aumente, informó la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Las autoridades advirtieron que el riesgo sigue siendo "muy alto". De hecho, un nuevo incendio en el oeste del país, cerca de Portugal, obligó este jueves a evacuar a más de 600 personas.

Francia mantiene focos activos pese a la lluvia

En el suroeste de Francia, bomberos y habitantes esperaban que el descenso de las temperaturas y las lluvias ayudaran a extinguir el peor incendio forestal registrado en el país desde 1949.

Hay truenos, eso es bueno", declaró un bombero en el turístico municipio de Lège-Cap-Ferret, donde comenzaron a caer algunas gotas de lluvia.

El servicio regional de bomberos se mostró "razonablemente optimista", ya que el incendio declarado hace una semana no se extendió más allá de las 42 mil hectáreas desde el fin de semana.

Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado", informó la prefectura local en un reporte sobre la situación, al señalar que permanecen seis focos activos.

El incendio obligó a evacuar a más de 220 mil personas de esta zona turística cercana a Burdeos, en plena temporada alta de verano, además de destruir cerca de 240 viviendas.

Foto: AFP.

En total, más de la mitad de los evacuados ya no están sujetos a estas medidas preventivas. Entre ellos, 84 mil personas fueron autorizadas a regresar a sus hogares este jueves.

Europa sigue bajo amenaza por calor y sequía

El jefe regional de bomberos, Marc Vermeulen, advirtió que sus equipos aún deberán dedicar varios días a sofocar con agua las llamas que permanecen en el bosque de pinos.

Europa ha enfrentado sucesivas olas de calor y una severa sequía durante este año, condiciones que científicos atribuyen al cambio climático provocado por la actividad humana.

Las altas temperaturas resecaron la vegetación que creció durante los periodos de lluvia registrados a principios de año, creando condiciones propicias para la rápida propagación del fuego.

Aunque la atención permanece en Europa Occidental, la Unión Europea advirtió esta semana que las condiciones favorables para los incendios se extenderán hacia el centro del continente durante los próximos días.

En la isla griega de Creta, 8 mil personas fueron evacuadas la noche del miércoles debido a los incendios registrados durante la jornada y avivados por fuertes vientos cambiantes, que causaron la muerte de dos bomberos.

En Turquía, los bomberos combaten al menos 115 incendios activos, aunque las autoridades informaron que 110 ya se encuentran completamente bajo control.

*mcam