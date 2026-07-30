Condenan en Estados Unidos al padre que facilitó el arma utilizada por su hijo en un tiroteo escolar

El tribunal del condado de Barrow, en Georgia, dictó sentencia contra Colin Gray, padre de Colt Gray, el adolescente que perpetró un tiroteo escolar y fue procesado como adulto. La decisión se adelantó después de que el joven se declarara culpable, lo que evitó la celebración del juicio previsto para octubre, de acuerdo con NBC News.

Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas que mostraban la obsesión del adolescente con asesinos en serie y grabaciones en las que expresaba satisfacción por la notoriedad obtenida tras el ataque. Los fiscales argumentaron que el padre ignoró el riesgo al poner un rifle de asalto en manos de su hijo, lo que facilitó el tiroteo.

En las audiencias, familiares de las víctimas denunciaron la falta de responsabilidad de Gray como propietario de armas. Maria Schermerhorn, madre de uno de los estudiantes fallecidos, respondió a la defensa del acusado, quien alegó ser padre soltero.

Ser padres es difícil. Hacerlo solos lo es todavía más. No puedo controlar todas las decisiones de mis hijos, pero sí soy responsable de controlar si les pongo o no un arma en sus manos”

El fiscal Brad Smith sostuvo que el tribunal debía considerar “el enorme riesgo que él ignoró” al entregar el arma a su hijo, subrayando que esa decisión proporcionó la herramienta exacta para cometer el ataque.

Por su parte, la defensa, encabezada por Brian Hobbs, solicitó una pena máxima de diez años de prisión, argumentando que Gray nunca tuvo intención de dañar a nadie directamente. Hobbs calificó esa condena como una de las más severas posibles para un padre por las acciones de su hijo.

Durante los testimonios de las familias afectadas, Gray mostró pocas emociones y no reaccionó ante las acusaciones. El tribunal finalmente resolvió imponer una condena superior a la solicitada por la defensa, en línea con la postura de la fiscalía que insistió en la gravedad del riesgo asumido.