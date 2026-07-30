Hamás evalúa acuerdo de desarme

El movimiento islamista palestino Hamas se encuentra en conversaciones con mediadores en El Cairo sobre un posible acuerdo que incluiría el desmantelamiento de su arsenal, según confirmó este jueves una fuente diplomática a la AFP. La cuestión del desarme ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en el alto el fuego vigente con Israel desde octubre.

El plan de paz, diseñado en 20 puntos y promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, contempla que la segunda fase del alto el fuego implique el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. Además, prevé que un grupo de tecnócratas palestinos, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), asuma la gestión cotidiana durante la transición hacia la posguerra.

Una fuente diplomática señaló que la hoja de ruta busca un proceso “equilibrado y pragmático”, con la eliminación de túneles, depósitos de armas y fábricas de armamento, y una transferencia gradual de responsabilidades hacia el gobierno tecnocrático.

Sin embargo, una fuente de Hamas indicó que el movimiento presentó enmiendas a dos artículos del plan. En relación al desarme, explicó que se eliminaron algunos puntos y se propusieron alternativas, con un entendimiento sobre la definición de armas pesadas. La fórmula planteada enfatiza la restricción y almacenamiento de esas armas, el desmantelamiento de grupos armados y una retirada simultánea de Israel.

Mientras tanto, la violencia persiste en Gaza. Bombardeos israelíes dejaron al menos cuatro muertos, entre ellos dos niños, según autoridades de salud locales.

Desde el lado israelí, una fuente política aseguró que la propuesta no responde “satisfactoriamente” a sus exigencias. Israel insiste en el desarme completo de Hamas, incluida la retirada de todas las armas de Gaza y la plena desmilitarización de la Franja como condición previa para cualquier proceso. El ejército israelí, agregó, no contempla una retirada parcial antes de que se cumpla esa condición.

Con información de AFP.