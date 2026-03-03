España responde a la amenaza de Trump; exige respeto a los acuerdos con la Unión Europea

Las acusaciones de Donald Trump contra España, a la que calificó como “un aliado terrible” por negarse a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en una operación contra Irán, provocaron una respuesta inmediata desde Madrid. Fuentes del Ejecutivo subrayaron que España “es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”.

El Gobierno destacó además que España “es una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo”, entre los que se incluye Estados Unidos. Recordaron que ambos países mantienen una relación comercial “histórica y mutuamente beneficiosa”, lo que convierte en especialmente delicada la amenaza de Trump de suspender todo comercio bilateral.

Condiciones para revisar acuerdos

Desde la Moncloa se advirtió que, en caso de que la administración norteamericana decida revisar los acuerdos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. La posición oficial busca transmitir firmeza en la defensa de la soberanía y de los compromisos internacionales, sin escalar la confrontación.

Preparación ante posibles impactos

El Ejecutivo español insistió en que el país cuenta con los recursos necesarios para contener los efectos de una hipotética ruptura comercial. Señalaron que se está preparado para ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y para diversificar las cadenas de suministro, con el objetivo de reducir la dependencia de Estados Unidos y garantizar la estabilidad económica.

En su respuesta, el Gobierno dejó claro que su voluntad “es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”. Las mismas fuentes añadieron que “lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”, en un mensaje que busca transmitir calma y confianza frente a la amenaza estadounidense.

Trump arremete contra España

El presidente estadounidense reiteró desde Washington que su país suspenderá todo comercio con España, tras la negativa del gobierno español a permitir el uso de sus bases militares.

Durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump afirmó: “España se ha portado fatal”. Añadió que había instruido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a “romper todas las relaciones” con el país europeo, calificando la decisión como una de las más drásticas de su administración en política exterior.

Con información de Reuters.