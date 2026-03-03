Trump anuncia ruptura comercial con España tras negativa sobre bases militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes al declarar que su país cortará todo comercio con España. La medida se produce después de que el gobierno español rechazara permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para operaciones vinculadas a los ataques contra Irán.

Durante una reunión en Washington con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump afirmó ante periodistas: “España se ha portado fatal”. Añadió que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “romper todas las relaciones” con el país europeo, en lo que constituye una de las decisiones más drásticas en la política exterior reciente de su administración.

No queremos tener nada que ver con España”

El mandatario fue contundente: “Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”. Sus palabras reflejan un deterioro abrupto en las relaciones bilaterales, que hasta ahora habían mantenido un nivel estable en materia económica y diplomática.

La ruptura, de concretarse, afectaría a sectores estratégicos como la energía, la industria automotriz, la tecnología y la agricultura. España es un socio comercial relevante para Estados Unidos dentro de la Unión Europea, y la decisión podría tener repercusiones tanto en las exportaciones como en las inversiones bilaterales.

Repercusiones diplomáticas y económicas

La decisión de cortar el comercio con España podría generar fricciones dentro de la Unión Europea, que probablemente se verá obligada a responder ante una medida que afecta directamente a uno de sus miembros.

En el plano económico, la ruptura comercial tendría consecuencias inmediatas en los flujos de bienes y servicios. Empresas estadounidenses con inversiones en España podrían verse obligadas a replantear sus operaciones, mientras que exportadores españoles perderían acceso a uno de los mercados más grandes del mundo.

Tensión entre España y Estados Unidos aumenta

La relación entre Estados Unidos y España se tensó en 2025 tras las exigencias del presidente Donald Trump de aumentar el gasto militar en el marco de la OTAN. Durante la Cumbre de la alianza en junio de ese año, Trump consiguió que los países miembros se comprometieran a elevar su inversión en defensa hasta el 5% del PIB, una cifra sin precedentes en la historia de la organización.

España, encabezada por el presidente Pedro Sánchez, rechazó el objetivo, argumentando que era incompatible con el estado de bienestar y con la visión social del país. La negativa española provocó la reacción inmediata de Trump, quien sugirió que la OTAN debería “plantearse expulsar a España de sus filas” por incumplir el compromiso.

El mandatario estadounidense insistió en que Europa tiene un “bajo compromiso” con su propia seguridad y que Estados Unidos no puede seguir asumiendo la mayor parte de los costos de defensa. Para Trump, el aumento del gasto militar es una prioridad estratégica que busca reforzar la capacidad de respuesta de la alianza frente a amenazas globales.

Gobierno de Pedro Sánchez señala a Israel

El gobierno de Pedro Sánchez ha denunciado de manera reiterada las violaciones a los derechos humanos en Gaza y ha exigido un alto al fuego inmediato. Las críticas se han extendido a foros internacionales, donde España ha pedido mayor presión diplomática para garantizar la protección de la población civil palestina.

La tensión política se trasladó al ámbito cultural con la decisión de España de retirarse del Festival de Eurovisión 2026. El anuncio, realizado el 4 de diciembre de 2025, se produjo después de que la Unión Europea de Radiodifusión confirmara la participación de Israel en la competencia. España, junto con Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, declaró que no participaría ni como concursante ni como transmisor del evento.

Con información de Reuters.