Trump dice que la Marina de EU escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz "si es necesario"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que, de ser necesario, la Marina estadounidense escoltará a los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní sobre la inseguridad en la zona.

“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El estrecho de Ormuz; un paso estratégico en el comercio global

La escalada del conflicto armado entre Irán e Israel ha reavivado las dudas sobre la estabilidad de Oriente Medio y, en particular, sobre la seguridad del comercio internacional de hidrocarburos. En este contexto, el estrecho de Ormuz se ha convertido en el foco de atención mundial.

Situado entre Omán e Irán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es considerado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) como el “punto de estrangulamiento del tránsito de petróleo más importante del mundo”.

Cada día, más de 20 millones de barriles de crudo, condensado y productos derivados atraviesan este estrecho de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, lo que equivale a casi una quinta parte del suministro global.

Su importancia no es solo cuantitativa, sino también geoestratégica; países como Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, dependen casi por completo de este paso para abastecer a sus clientes.

Riesgos para la seguridad energética

Los principales compradores del crudo transportado por Ormuz, China, India, Japón y Corea del Sur, verían amenazada su seguridad energética ante cualquier interrupción del tráfico marítimo.

Aunque hasta ahora no se han registrado ataques directos contra la navegación comercial, informes recientes señalan un aumento en la interferencia electrónica contra sistemas de navegación de buques, lo que ha obligado a navieras y armadores a extremar precauciones.

Algunas flotas han reforzado la seguridad de sus rutas, mientras que otras han optado por cancelar operaciones ante el temor de una escalada militar.

Impacto en los mercados internacionales

Las tarifas de transporte de petróleo crudo y productos refinados desde Oriente Medio hacia Asia Oriental se incrementaron cerca de un 20 % en apenas tres días, mientras que los envíos hacia África Oriental se dispararon más de un 40 %.

Este aumento refleja el temor a un posible bloqueo del estrecho, que podría provocar un alza abrupta en los precios del petróleo y el gas a nivel mundial.

Irán ha amenazado en varias ocasiones con cerrar el paso como respuesta a presiones internacionales. Sin embargo, hacerlo sería una maniobra de alto riesgo, pues casi con certeza provocaría una intervención militar de Estados Unidos, cuya Quinta Flota opera en la región desde su base en Bahréin para garantizar la seguridad del transporte marítimo.

Además, un bloqueo afectaría gravemente al propio Irán, que depende del estrecho para exportar la mayor parte de su petróleo a China, su principal cliente.

Preparativos en Oriente Medio

Ante la posibilidad de un cierre, países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado alternativas para reducir su dependencia de Ormuz. Han construido oleoductos terrestres que permiten diversificar las rutas de exportación.

El oleoducto Este-Oeste saudí, por ejemplo, puede transportar hasta cinco millones de barriles diarios evitando el estrecho. No obstante, según la EIA, solo unos 2,6 millones de barriles diarios pueden ser desviados actualmente, lo que significa que un cierre tendría consecuencias dramáticas para el suministro global.