Hantavirus: estos son los países con casos confirmados del brote

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen bajo vigilancia un brote de hantavirus vinculado al crucero polar MV Hondius, donde ya se reportan tres fallecidos y varios casos confirmados o sospechosos en distintos países. Aunque la Organización Mundial de la Salud descartó por ahora un riesgo elevado de pandemia, la expansión de pasajeros y contactos bajo monitoreo ha encendido alertas epidemiológicas en al menos 13 países.

España anunció un posible caso no confirmado en Alicante.

El brote está relacionado con la cepa Andes del hantavirus, considerada la variante más peligrosa debido a que es la única conocida con capacidad limitada de transmisión entre personas bajo contacto estrecho. La emergencia sanitaria se originó tras la travesía del MV Hondius, que zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, rumbo al Atlántico.

Brote en el MV Hondius mantiene en alerta a 13 países

Las investigaciones preliminares apuntan a que las primeras víctimas —una pareja neerlandesa fallecida semanas después— habrían contraído el virus durante una excursión de observación de aves en Sudamérica, posiblemente tras exposición a partículas contaminadas por roedores.

Desde entonces, varios pasajeros fueron evacuados o regresaron a sus países, activando protocolos sanitarios internacionales y rastreos epidemiológicos.

Entre los países que mantienen vigilancia o casos asociados al brote destacan Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Sudáfrica, Canadá, Singapur y Estados Unidos.

En Países Bajos fueron recibidos tres evacuados del crucero, incluidos dos pacientes graves. Además, se investigó a una azafata en Ámsterdam por posible exposición durante un vuelo relacionado con una pasajera fallecida, aunque las pruebas dieron negativo.

Sudáfrica confirmó un caso en un ciudadano británico trasladado desde el barco a Johannesburgo, donde permanece hospitalizado en cuidados intensivos, aunque con signos de mejoría.

En Canadá existen tres personas bajo aislamiento preventivo. Dos estuvieron directamente en el crucero y una tercera compartió un vuelo de regreso con pasajeros expuestos.

Mientras tanto, Francia mantiene bajo observación a ocho personas consideradas contactos estrechos durante un vuelo internacional desde Santa Elena hacia Johannesburgo.

Las autoridades de Estados Unidos también monitorean a varias personas en estados como Texas, Georgia, Arizona, Virginia y California, aunque hasta ahora no se reportan cuadros graves.

Israel confirma primer caso, pero descarta relación con el crucero

En medio de la preocupación internacional, Israel confirmó recientemente su primer caso de hantavirus diagnosticado en el país, aunque las autoridades aclararon que no guarda relación con el brote del MV Hondius.

El paciente israelí habría contraído una cepa europea del virus tras un viaje realizado a Europa del Este a finales de 2025. Actualmente permanece estable y bajo observación médica.

Especialistas explicaron que la variante detectada en Israel provoca Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR), distinta al Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS) asociado a la cepa Andes presente en Sudamérica.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas suelen contagiarse al inhalar partículas contaminadas presentes en la saliva, orina o heces de estos animales.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe fuerte e incluyen fiebre, dolores musculares, fatiga extrema, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, en algunos casos la enfermedad evoluciona rápidamente hacia complicaciones pulmonares o renales graves.

La variante Andes, predominante en Argentina y Chile, puede llenar los pulmones de líquido y provocar insuficiencia respiratoria severa, con tasas de mortalidad que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento.

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. Por ello, la detección temprana y la atención médica intensiva son consideradas fundamentales para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Pese a la expansión internacional de casos vinculados al crucero, la OMS insistió en que el riesgo global continúa siendo bajo, ya que el hantavirus no posee la facilidad de propagación aérea observada en enfermedades como el COVID-19.