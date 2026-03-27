Empleada de tienda Pokémon murió tras ser apuñalada en Tokio; el agresor se suicidó

Una joven empleada de una tienda de productos Pokémon murio tras ser apuñalada dentro de un concurrido complejo comercial en Tokio, en un incidente que también dejó sin vida al presunto agresor, quien se suicidó después del ataque, informaron autoridades locales.

El suceso ocurrió el 26 de marzo alrededor de las 19:16 hora local en el distrito de Ikebukuro, dentro del edificio Sunshine City, un popular centro comercial que alberga tiendas y oficinas y que se ubica a pocos cientos de metros de una de las estaciones ferroviarias más transitadas de la capital japonesa.

Pámico en tienda Pokémon

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, la víctima —una mujer de aproximadamente 20 años— fue atacada con un arma blanca en el cuello mientras se encontraba en su lugar de trabajo, una sucursal de Pokemon Center situada en el segundo piso del complejo.

La víctima, identificada como Moe Harukawa, trabajaba como empleada de medio tiempo en el establecimiento. El hombre, identificado como Taiki Hirokawa de 26 años, la apuñaló con un cuchillo múltiples veces en el cuello y otras partes del cuerpo.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento menos de una hora después.

El agresor, descrito también como un hombre de unos 20 años, se autolesionó tras perpetrar el ataque, apuñalándose en el cuello. Fue llevado a un hospital en estado crítico, donde posteriormente murió, según confirmaron las autoridades.

Testigos relataron escenas de pánico en el interior del centro comercial. La cadena pública NHK informó que numerosos clientes comenzaron a huir del lugar tras el ataque, mientras empleados de tiendas cercanas bajaban las persianas como medida de seguridad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la evacuación del edificio y la llegada de servicios de emergencia.

Por su parte, la televisora TV Asahi señaló que el atacante podría haber portado más de un cuchillo, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente por la policía.

Razones del ataque

Las autoridades dieron a concoer que Harukawa y Hirokawa se conocieron en diciembre de 2023 en el trabajo. Posteriormente habrían iniciado una relación sentimental en octubre de 2024, la cual terminó en julio de 2025.

En diciembre de 2025, Harukawa acudió a una comisaría en Hachioji para denunciar que su expareja la estaba siguiendo.

Cuando los agentes la escoltaron hasta su domicilio, encontraron a Hirokawa merodeando cerca de la vivienda. Fue arrestado ese mismo día por violación de la ley antiacoso de Japón.

En el auto que el agresor había alquilado para llegar a la zona, los policías hallaron un cuchillo con una hoja de aproximadamente 10 centímetros. Un mes después, Hirokawa fue arrestado otra vez por cargos adicionales relacionados con posesión de arma blanca y voyeurismo.

La policía descubrió en el teléfono del acosador teléfono grabaciones de la víctima tomadas sin consentimiento.

Tras estos arrestos, se dictaron órdenes de restricción en su contra. Estas medidas legales prohíben a una persona realizar acciones de acercamiento o acoso.

Hirokawa fue liberado el 30 de enero tras un proceso sumario, luego de comprometerse por escrito a cesar el acoso. Durante su detención, admitió los hechos y expresó que buscaba reconciliarse con la víctima, además de haber considerado el suicidio. Aunque las autoridades le recomendaron recibir terapia, rechazó esta opción.