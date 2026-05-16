Feroz pelea entre rinocerontes sorprende a turistas en Nepal | VIDEO

Dos rinocerontes protagonizaron una impactante pelea en plena zona turística y residencial de Sauraha, en Nepal, dejando sorprendidos a turistas, comerciantes y habitantes del distrito de Chitwan. El enfrentamiento, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, mostró a los enormes animales embistiéndose cerca de hoteles, mercados y calles transitadas.

De acuerdo con reportes locales, los rinocerontes cruzaron el río Rapti, que divide algunas áreas urbanas del Parque Nacional de Chitwan, antes de ingresar al sector turístico donde comenzó la confrontación. En las imágenes se observa cómo ambos ejemplares chocan violentamente con sus cuernos mientras varias personas observan a distancia e intentan ponerse a salvo.

La escena rápidamente se volvió viral debido al tamaño de los animales y a la cercanía con visitantes y residentes. Aunque el incidente generó preocupación entre quienes estaban en el lugar, hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Pelea de rinocerontes en pleno mercado

Sauraha es uno de los principales destinos turísticos de Nepal gracias a su proximidad con el Parque Nacional de Chitwan, una reserva natural reconocida internacionalmente por su biodiversidad y por albergar una de las poblaciones más importantes del rinoceronte indio o rinoceronte de un solo cuerno (Rhinoceros unicornis).

Según censos recientes realizados por autoridades ambientales de Nepal, en Chitwan habitan alrededor de 694 a 695 rinocerontes de esta especie, considerada emblemática del país asiático. Aunque los avistamientos de fauna salvaje forman parte de la experiencia turística habitual, especialistas advierten que la expansión de áreas urbanas y turísticas ha incrementado los encuentros entre humanos y animales silvestres.

Los videos difundidos muestran a los rinocerontes persiguiéndose y golpeándose en medio de una zona comercial, mientras personas grababan desde balcones, banquetas y terrazas de hoteles. Algunos turistas incluso corrieron para alejarse del área ante el riesgo de ser alcanzados accidentalmente durante la pelea.

Expertos en fauna silvestre señalan que este tipo de enfrentamientos suelen ocurrir por disputas territoriales o competencia entre machos, especialmente en regiones donde las poblaciones de rinocerontes han aumentado gracias a programas de conservación.

El rinoceronte de un solo cuerno estuvo cerca de desaparecer por la caza furtiva. Especial.

El rinoceronte de un solo cuerno estuvo durante décadas al borde de la desaparición debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Sin embargo, Nepal logró recuperar parte de su población mediante estrictas medidas de protección ambiental y vigilancia en reservas naturales.

A nivel mundial, la situación de los rinocerontes sigue siendo delicada. De acuerdo con la International Rhino Foundation, actualmente existen cerca de 28 mil rinocerontes en el planeta considerando las cinco especies conocidas. Algunas continúan en grave peligro de extinción.

Uno de los casos más críticos corresponde al rinoceronte blanco del norte, subespecie considerada funcionalmente extinta porque solo sobreviven dos ejemplares, ambas hembras, protegidas en una reserva de Kenia bajo vigilancia permanente.

El incidente en Nepal también reavivó el debate sobre la convivencia entre fauna salvaje y comunidades humanas. Conforme aumentan las actividades turísticas y urbanas cerca de reservas naturales, expertos consideran cada vez más frecuente la presencia de animales silvestres en zonas pobladas.

Pese al susto generado por la pelea, muchos usuarios en redes sociales destacaron la fuerza y majestuosidad de los rinocerontes, mientras otros recordaron la importancia de mantener distancia y respetar los espacios naturales para evitar accidentes tanto para las personas como para los animales.