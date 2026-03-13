Emergencia humanitaria en Oriente Medio: el costo humano de la guerra en Irán

Entre 600 mil y un millón de hogares, es decir, unas de 3.2 millones de personas, han sido desplazadas temporalmente dentro de Irán mientras se intensifica el conflicto en Oriente Medio, informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un anuncio publicado ayer jueves.

Se reporta que la mayoría de ellos están huyendo de Teherán hacia otras áreas urbanas y rurales en el norte para resguardarse.

La capital iraní ha sido uno de los lugares más bombardeados durante los primeros días de enfrentamiento con Estados Unidos e Israel. Entre los 15 mil objetivos atacados reportados por el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, una gran parte se concentra en Teherán o en sus alrededores, ya que consisten principalmente en infraestructura militar y nuclear subterránea, así como residencias de los altos mandos. También fueron atacados centros de producción energéticas, lo que provocó grandes explosiones en la capital y derrames de petróleo en la red de tuberías, resultando en “lluvia negra”, altamente corrosiva y dañina para la salud.

Una explosión estalló después de bombardeos cerca de la Torre Azadi, monumento emblemático de la capital iraní, y del Aeropuerto Internacional de Teherán, el 7 de marzo de 2026. AFP

Reportes preliminares del Creciente Rojo iraní estiman que más de 20,000 infraestructuras civiles, entre ellas 16,000 unidades residenciales y 77 centros de atención médica, han sido afectadas en lo que va de la guerra. En conferencia de prensa, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Amir-Saed Iravani, acusó a Estados Unidos de dirigir sus ataques hacia edificios no militares, provocando así la muerte de cientos de civiles.

Según reportes de las autoridades, por lo menos 1,444 ciudadanos iraníes han fallecido y 18,551 personas han resultado heridas, incluyendo 168 menores por una ataque a una escuela primaria con un misil Tomahawk lanzado por Estados Unidos.

Irán toma represalias contra Estados Unidos y sus aliados

Por otra parte, han muerto 12 soldados estadounidenses en lo que va de la guerra y se reportan más de 140 heridos. En los países del Golfo Pérsico, los ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán contra bases militares y complejos diplomáticos de Estados Unidos han causado, hasta ahora, unas 20 muertes y más de 100 heridos.

El distrito de Manama en Baréin después de un ataque por un dron iraní el 10 de marzo de 2026. Aunque los objetivos de las represalias de la República Islámica sean principalmente bases y representaciones estadunidenses, también han causado daños materiales significativos a infraestructura civil, incluyendo aeropuertos y centrales energéticas. AFP

El conflicto se expande al Mediterráneo

En el frente occidental de la guerra en Oriente Medio, el Ministerio de Información libanés ha reportado 773 muertes y por lo menos 1,933 heridos por los bombardeos aéreos y la invasión terrestre de fuerzas israelíes en Líbano.

El secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Thomas Fletcher, y la portavoz de ACNUR, Ravina Shamdasani, condenaron los ataques letales y advirtieron sobre la actual agravación de la crisis humanitaria que se vive en el país desde 2023. Según las autoridades, el número de personas desplazadas por el conflicto, contando aquellas que huyeron a lo largo de estos dos años, supera las 800,000.

El ejercito de Israel anunció que realizó una serie bombardeos aéreos en la capital libanesa el 12 de marzo como parte de reciente oleada de ataques en lo que llama su nueva operación militar mayor contra Hezbolá. AFP

Los ataques continuos de Israel contra Líbano se intensificaron después de que Hezbolá lanzara misiles hacia territorio israelí tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, durante el primer día del conflicto bélico. El ejército israelí ha emitido órdenes de desplazamiento forzado de todo el sur del país y de los suburbios sureños de la capital, Beirut, sembrando caos y pánico en la población, que abandonó sus hogares esperando escapar de los bombardeos.

Ataques iraníes han costado la vida a 15 personas en Israel, con nueve de ellas fallecidas después de que un misil balístico alcanzara la ciudad central de Beit Shemesh, dejando más de 20 heridos. El Ministerio de Salud israelí ha reportado 2,000 heridos durante los ataques e instó a extremar precauciones al momento de resguardarse, ya que muchas personas han resultado heridas mientras corrían hacia los refugios.

El 2 de marzo, una sirena de ataque aéreo sonó durante el funeral de Sarah y Ronit Elimelech, quienes murieron durante los ataques iraníes en Bet Shemesh el día anterior, que dejaron al menos 9 muertos y más de 20 heridos. AFP

¿Qué significaría una reducción del arsenal de misiles de intercepción sobre los costos humanos de la guerra?

Por ahora, el número de heridos y fallecidos por el intercambio de fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos, junto con las represalias hacia países del Golfo, ha permanecido relativamente estable. Sin embargo, reportes apuntan a que Estados Unidos y sus aliados están agotando sus reservas de misiles de intercepción para frenar ataques de drones y armamento iraní. Altos mandos del Pentágono habrían advertido al presidente Trump que sería imposible mantener tan altas tasas de intercepción a largo plazo. Analistas estiman que el agotamiento de las municiones podría resultar en más ataques iraníes exitosos y en más víctimas civiles y militares estadounidenses, así como en países aliados de la región.