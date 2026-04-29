Carlos III honra a víctimas del Atentados del 11 de septiembre en Nueva York

Carlos III declaró su "solidaridad inquebrantable con el pueblo estadounidense" el miércoles mientras visitaba el memorial a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, como parte de su visita de Estado enfocada en recomponer los lazos entre los dos aliados históricos.

La gira de cuatro días, opacada por las tensiones por la guerra en Irán, comenzó en Washington con un cálido recibimiento del presidente Donald Trump al monarca y su esposa, la reina Camila.

En su tercer día de visita de Estado, los reyes depositaron una ofrenda floral en el memorial a los casi 3 mil fallecidos hace 25 años en las Torres Gemelas.

Honramos la memoria de aquellos que trágicamente perdieron sus vidas el 11 de septiembre de 2001", se lee en la nota.

La pareja se reunió después con socorristas, familiares de víctimas y oenegés. Estuvieron también con el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien dirige el 9/11 Memorial & Museum.

Esta ceremonia también fue la ocasión para un apretón de manos con el nuevo alcalde de la Gran Manzana, el socialista Zohran Mamdani. El encuentro no estaba previsto, precisó el mandatario local a principios de la semana.

El rey también se refirió a un ataque con cuchillo contra dos judíos en Londres y aseguró estar "profundamente preocupado, en particular con lo que concierne al impacto sobre la comunidad judía", según un comunicado del Palacio de Buckingham.

Carlos terminó su visita a Nueva York en una gala en la casa de subastas Christie's. El foco del evento fueron los lazos culturales a ambos lados del Atlántico y la labor de su organización juvenil, The King's Trust.

Entre los asistentes estuvieron la exeditora de Vogue Anna Wintour, el cantante Lionel Richie, y las diseñadoras Donatella Versace y Stella McCartney.

En la recepción, Carlos dijo que el lazo entre Gran Bretaña y Estados Unidos es "una relación basada en su creatividad, espíritu emprendedor y valores compartidos, recordándonos que somos más grandes juntos".

Más temprano, discutió posibilidades de inversión con líderes de negocios, incluida la presidenta de Alphabet (matriz de Google), Ruth Porat.

La reina Camila, por su parte, celebró el aniversario 100 de Winnie the Pooh en una biblioteca municipal de Nueva York durante un evento cultural con el escritor estadounidense de novelas de suspenso Harlan Coben y con la actriz Sarah Jessica Parker.

Con información de AFP.