ONU denuncia desplazamientos masivos forzados por órdenes de Israel en Beirut y Líbano

La ONU denunció este viernes el impacto de las “órdenes de desplazamiento generalizado” emitidas por el Ejército de Israel sobre varios barrios de Beirut y amplias zonas del sur y el este de Líbano, y advirtió de que estas medidas podrían constituir una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Según el organismo, las evacuaciones forzadas agravan la crisis humanitaria que sufre el país desde hace años y que se intensificó tras el conflicto regional desatado después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

¿Cuáles han sido los efectos de la avanzada militar de Israel en Beirut y el Líbano?

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, señaló que las operaciones militares israelíes están causando un fuerte impacto en la población civil.

“Las incursiones terrestres de Israel en el sur del Líbano, las órdenes de desplazamiento generalizado en los suburbios del sur de Beirut, la región de Bekaa y las áreas situadas al sur del río Litani, junto con los continuos ataques aéreos, están provocando más miseria y sufrimiento a una población ya exhausta”, afirmó.

Líbano ha recibido ataques de Israel. AFP

Según Naciones Unidas, las órdenes de evacuación afectan a más de un centenar de localidades del sur del país y a cientos de miles de personas.

En particular, la orden emitida para los suburbios meridionales de Beirut generó miedo y pánico entre los residentes, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar sus hogares de forma precipitada.

Shamdasani advirtió de que la amplitud de las órdenes de evacuación hace que resulten muy difíciles de cumplir para la población civil, lo que pone en duda su eficacia desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario.

En ese sentido, alertó de que existe el riesgo de que estas medidas constituyan un desplazamiento forzoso, prohibido por la legislación internacional salvo en circunstancias muy concretas.

Durante la misma comparecencia, la portavoz también condenó la muerte de civiles en diversos ataques israelíes y pidió la realización de investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, criticó al movimiento chií Hezbolá por el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí que han alcanzado zonas residenciales en el norte y el centro de Israel, lo que podría constituir ataques indiscriminados contra civiles.

Pedimos a todas las partes que se alejen del borde de una gran escalada del conflicto en Líbano”, señaló Shamdasani.

La ONU también instó al cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de los acuerdos de alto el fuego de 2024, además de reclamar respeto por la soberanía de Líbano y los Derechos Humanos de su población.

Denuncian desplazamiento masivo de menores por el conflicto bélico

En paralelo, la organización humanitaria Save the Children alertó de que las órdenes de evacuación emitidas por Israel para cuatro barrios del sur de Beirut podrían afectar a unas 500 mil personas y desencadenar una catástrofe humanitaria.

El director regional de la ONG para Oriente Próximo, el norte de África y Europa oriental, Ahmad Alhendawi, subrayó que una reubicación forzada sin garantías de seguridad ni de retorno equivaldría a una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.

Además, advirtió de que el desplazamiento forzado tiene efectos especialmente graves en la infancia, al privar a los menores de refugio, educación, comunidad y estabilidad, y exponerlos a mayores riesgos de violencia, abuso y explotación.

En este contexto, la ONG pidió a la comunidad internacional que utilice todos los mecanismos diplomáticos disponibles para evitar un ataque a gran escala contra una ciudad densamente poblada como Beirut.

No logramos proteger a la infancia de Gaza. No podemos fallar a los niños y niñas de Líbano”, afirmó Alhendawi.

La situación se produce en medio de una escalada militar marcada por el incremento de los bombardeos israelíes y nuevas incursiones terrestres en el sur del país.

Las autoridades libanesas han informado de al menos 123 fallecidos y 683 heridos, además de decenas de miles de desplazados.

El Ejército de Israel sostiene que sus ataques se dirigen contra posiciones de Hezbolá, incluidas infraestructuras militares, lanzaderas de cohetes y almacenes de armas en ciudades como Beirut, Baalbek, Trípoli, Tiro, Sidón y Nabatieh.

Sin embargo, tanto el Gobierno libanés como la propia milicia chií rechazan esta justificación y acusan a Israel de violar el alto el fuego acordado en noviembre de 2024, mientras Naciones Unidas insiste en la necesidad de una desescalada urgente del conflicto.