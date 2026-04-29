Hombre ataca con martillo y cuchillo en Fussa; hay varios lesionados

Un ataque con martillo en una zona residencial del oeste de Tokio dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas un menor con lesiones graves, y encendió una operación policial para localizar al agresor, quien logró escapar tras enfrentarse también a agentes de seguridad.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Fussa, dentro del área metropolitana de Tokio, alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre un hombre que golpeaba a una persona en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un adolescente con heridas en la cabeza y el rostro.

Ataque con martillo en Tokio deja heridos

De acuerdo con reportes de medios locales como NHK y Kyodo, el sospechoso —un hombre japonés de aproximadamente 44 años— atacó inicialmente a dos jóvenes cerca de su domicilio. Uno de ellos sufrió lesiones faciales de consideración, mientras que el otro presentó heridas menores en el hombro.

“Hay un hombre con un martillo golpeando a alguien. Vengan rápido”.

Mientras los policías realizaban las primeras indagatorias frente a la vivienda del agresor, el hombre salió nuevamente, esta vez armado con un cuchillo y una sustancia irritante que utilizó contra los agentes. Al menos tres policías resultaron heridos durante este enfrentamiento, aunque ninguno de gravedad.

El agresor logró replegarse hacia su domicilio y posteriormente escapar, lo que provocó un despliegue de seguridad en la zona. Equipos especializados de la Policía Metropolitana de Tokio acordonaron el área y activaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Según las autoridades, ninguna presenta heridas que pongan en riesgo su vida, aunque el adolescente lesionado en el rostro permanece bajo observación médica.

Este tipo de incidentes resulta poco común en Japón. El país mantiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo y estrictas regulaciones sobre la posesión de armas de fuego. Según datos oficiales, Japón registra menos de un homicidio por cada 100 mil habitantes, una cifra significativamente inferior a la de otras economías desarrolladas.

Sin embargo, en los últimos años se han registrado ataques aislados con armas blancas o instrumentos improvisados, lo que ha generado preocupación sobre episodios de violencia individual. Casos como el ataque en Akihabara en 2008 o el incendio provocado en un estudio de animación en Kioto en 2019 han marcado precedentes sobre agresores que actúan solos.

Las autoridades japonesas suelen responder con operativos rápidos y un fuerte despliegue policial, además de reforzar la vigilancia comunitaria. La policía continúa investigando el motivo del ataque en Fussa y no ha descartado ninguna hipótesis, incluyendo posibles problemas mentales o conflictos personales.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Tokio no ha emitido un posicionamiento detallado sobre el caso, pero mantiene la alerta en la zona mientras continúa la búsqueda del sospechoso.