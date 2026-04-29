El Papa Leon XIV expresa su "dolor y preocupación" ante la escalada de violencia en Colombia

El papa León XIV expresó ayer, en un pronunciamiento, su “dolor y preocupación” por la escalada de ataques en Colombia, que ha dejado al menos 20 muertos en menos de 72 horas.

Durante este nuevo surge de violencia, principalmente concentrada en el suroccidente del país en el departamento del Cauca, se han registrado más de 30 acciones violentas que han dejado a numerosos lesionados y víctimas mortales.

El incidente más grave ocurrió en el municipio de Cajíbio, donde una explosión en plena vía pública dejó 20 muertos y cerca de 50 heridos, en su mayoría civiles que se encontraban en la zona.

Frente a este panorama, el sumo pontífice igualmente manifestó su apoyo a las comunidades directamente afectadas por la violencia. “Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a abandonar las acciones armadas. “Exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, declaró en su intervención.