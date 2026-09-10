Embajador de EU califica de "terrorismo" la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó como "acto de terrorismo" la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania reocupada, durante una visita reciente a residentes palestino-estadunidenses en la región. El diplomático también descartó que Israel tenga planes de desplazar por la fuerza a la población de Gaza.

"Les puedo decir categóricamente que los israelíes no tienen ningún plan para desplazar a gente de Gaza en contra de su voluntad", afirmó Huckabee durante la visita.

Un embajador que rompe el silencio ante la violencia colona

Los comentarios del diplomático se contraponen a las declaraciones recientes del ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien presentó el proyecto Desconexión 710, que plantea desplazar a 250 mil palestinos de Gaza en un plazo de un año y desterrar posteriormente al resto de los casi 2 millones de habitantes del enclave durante los siete años siguientes.

"Si hay ocupantes ilegales que llegan y colocan sus propias banderas y se apoderan de algo que no les pertenece, si queman un auto, incendian una mezquita, entran en la casa de alguien y la vandalizan, pintan grafitis en las paredes, eso es un acto criminal", declaró Huckabee. "Más allá de un acto criminal, es un acto de terrorismo", añadió.

El gobierno israelí ha "condenado" en el pasado la violencia de los colonos, aunque los perpetradores rara vez son arrestados y aún menos frecuentemente procesados, según reportes de la región.

Gaza sigue contando sus muertos entre los escombros

En Gaza, los restos de 55 personas, todas pertenecientes a una misma familia, fueron recuperados tras permanecer sepultados bajo los escombros de una vivienda destruida en un bombardeo israelí de noviembre de 2023, al sur del territorio, informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Desde el inicio del conflicto, el número de palestinos asesinados suma 73 mil 470, y desde el alto el fuego de octubre pasado se han sumado mil 344 muertes más. El Ejército israelí llevó a cabo ataques aéreos, bombardeos de artillería y disparos en distintos puntos de Gaza, incluidas la calle Mushtaha, el mercado de Shujaiya, Deir al-Balah, el campamento de refugiados de Bureij y el noreste de Rafah, según medios palestinos citados por Middle East Eye.

Además, cinco de las seis principales plantas desalinizadoras de Israel en el Mediterráneo fueron cerradas, debido a que el destruido sistema de alcantarillado de Gaza no puede tratar las aguas residuales, lo que habría contribuido a la proliferación de algas en la costa, de acuerdo con el medio israelí Ynet, citado por Middle East Eye.

En Líbano, las autoridades sanitarias señalaron que el número de muertos por los ataques israelíes contra ese país en los últimos tres años asciende a 18 mil 900, mientras los heridos suman casi 30 mil 600.