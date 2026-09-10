¿Quién es Eddy Ceballos? El youtuber que lleva 100 días preso por mostrar la realidad de Cuba

El creador de contenido cubano Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, conocido por su canal Despingovery Channel, cumple 100 días encarcelado en el centro penitenciario de máxima seguridad Combinado del Este, tras ser arrestado el 1 de junio de 2026.

Ceballos, de 38 años, alcanzó notoriedad en redes sociales con un estilo satírico que imitaba los documentales de naturaleza, narrando con tono inexpresivo el deterioro urbano y las carencias cotidianas de las familias habaneras.

El detonante de su arresto fue la publicación de un video grabado en una antigua instalación militar soviética abandonada, donde mostró restos de armamento de los años sesenta, incluido un misil aire-tierra obsoleto.

Aunque el lugar no tenía cercado ni señalización vigente, el régimen desplegó un operativo policial en su domicilio para detenerlo. La Fiscalía Militar asumió el caso y lo acusó de revelación de secretos de la Seguridad del Estado y violación de zona militar controlada. Anticipando el riesgo, Ceballos había grabado un mensaje preventivo: “Si ven este video, he sido encarcelado”, que se difundió de inmediato en medios internacionales.

Su madre, Marieta Pérez Alfaro, lidera la campaña por su liberación y denuncia que los cargos son desproporcionados, pues filmar ruinas abandonadas no constituye espionaje. La familia exige que se fije una fecha de juicio o se revoque la prisión preventiva, además de garantías de integridad física y condiciones dignas. Han señalado agresiones al inicio de su reclusión, falta de agua potable, deficiencias alimentarias y trabas para las visitas.

Organizaciones como Cubalex advierten que el caso expone anomalías graves en el debido proceso, como incomunicación forzada y ausencia de pruebas públicas que sustenten la acusación.

El encarcelamiento de Ceballos ocurre en medio de una crisis sistemática de derechos humanos en Cuba. Según Prisoners Defenders, existen más de 1,000 prisioneros políticos documentados en el país.

Organizaciones independientes sostienen que mantener en prisión a figuras públicas como Ceballos es un mecanismo de intimidación para frenar la creación artística, el humor político y el periodismo independiente en el espacio digital cubano.