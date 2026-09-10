Perú se suma a la coalición de Estados Unidos contra el narcotráfico

La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves que Perú se incorporará a la coalición liderada por Estados Unidos contra los cárteles de la droga y el crimen trasnacional, tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la última escala de su gira por Colombia y Ecuador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ya había adelantado esta intención semanas atrás como parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad fronteriza en medio de una ola de criminalidad en el país andino.

Perú formará parte del “Escudo de las Américas”, una coalición que ahora reúne a 14 países, en su mayoría gobernados por líderes de derecha o conservadores de América Latina. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado esta iniciativa como una campaña agresiva para enfrentar a los cárteles.

Fujimori declaró en conferencia de prensa que la participación de Perú permitirá “actuar con más rapidez” en el intercambio de inteligencia y fortalecer la acción conjunta contra los grupos criminales a través de las fronteras.

Rubio celebró la decisión y afirmó que el objetivo es “proteger a la región” de las organizaciones que amenazan la soberanía de los países del hemisferio.

La visita de Rubio, el viaje de más alto nivel de Estados Unidos a Perú desde el regreso de Trump al poder, se produce en un momento en que Washington busca estrechar lazos comerciales y de seguridad con gobiernos conservadores de la región, al tiempo que contrarresta la influencia de China en sectores clave como la minería y la infraestructura.

China, con importantes inversiones en minas de cobre y proyectos energéticos en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, otorga a esta relación un peso estratégico adicional.

Perú y Estados Unidos, con 200 años de relación, han profundizado sus lazos de defensa. En enero, Washington designó a Perú como aliado importante no perteneciente a la OTAN y aprobó una posible venta militar extranjera de 1.500 millones de dólares para trabajos de diseño y construcción en la base naval del Callao, principal centro naval peruano.

En Lima, además de la coalición antidrogas, se discutió el apoyo de Estados Unidos a los preparativos de Perú ante una posible emergencia por El Niño.

Fujimori también señaló que el país espera un alivio de los aranceles estadounidenses, luego de que Trump elevara la tasa a 12,5% sobre productos de 60 socios comerciales, incluido Perú, por acusaciones de aplicación laxa de prohibiciones contra el trabajo forzoso.

Con información de Reuters.