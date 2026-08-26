El embajador ucraniano se ha distinguido por una cavernícola propaganda antirrusa. Podemos atribuirla a que él se ha liberado de “la quimera de la conciencia”, conforme a la ideología que domina en su país. No obstante, el tema al que dedica su artículo –35 años de independencia de Ucrania– merece atención, aunque no como motivo de orgullo, sino como un ejemplo de las consecuencias del abandono, por parte de las élites, de los intereses nacionales, de la renuncia a la soberanía y de la transición al control colonial.

Hace 35 años, la Unión Soviética dejó de existir por causas internas. Ucrania recibió entonces una enorme herencia. Era un país en la vanguardia del progreso científico, con un potencial económico, industrial y energético comparable al de Francia. Ante ella se abría un futuro prometedor.

¿Cómo administraron los herederos este patrimonio? Las fábricas construidas con el sudor y esfuerzos del pueblo soviético fueron desmanteladas y vendidas como chatarra al extranjero, en beneficio del enriquecimiento de un reducido grupo de oligarcas que trasladaban sus capitales fuera del país y ejercían una influencia política. Por indicaciones desde el exterior la nueva élite corrupta destruyó los vínculos industriales y logísticos establecidos durante décadas en detrimento de la economía y bienestar de la población.

Pero Occidente reconoce una sola modalidad de interacción con los débiles: la colonización y la explotación depredadora. No necesitaba otra Francia, sino una fuente barata de recursos y mano de obra. Otro producto de exportación que encontró alta demanda en Occidente –el odio hacia Rusia–. Como consecuencia, Ucrania se convirtió en un escenario de ingeniería política por parte de servicios especiales occidentales. A raíz del golpe de Estado de 2014, que fue orquestado por Occidente, llegó al poder una élite ultranacionalista, de facto neonazi, que comenzó a construir un Estado monoétnico en un país étnicamente diverso.

La primera decisión de los golpistas fue prohibir el idioma ruso –ahora Ucrania es el único país del mundo cuya legislación prohíbe la lengua de una minoría étnica–. Comenzaron los preparativos para el despliegue de la infraestructura militar ofensiva de la OTAN en las fronteras con Rusia. Estos pasos constituyeron las causas fundamentales de la crisis actual.