Presenta Delcy Rodríguez plan de reconstrucción para Venezuela tras terremotos

Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, la Presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó un balance de la emergencia que combinó cifras de reconstrucción, compromisos para los próximos meses y una agenda más amplia de recuperación económica e institucional.

La intervención busca marcar el paso de la primera respuesta de emergencia a una nueva fase centrada en recuperar las condiciones de vida de las familias y, en palabras de Rodríguez, “reconstruir mejor”.

Uno de los principales frentes continúa siendo la remoción de escombros.

Más de 25 mil venezolanos tuvieron que ser acogidos temporalmente en campamentos tras los terremotos.

Nadie se quedará sin nuestro abrazo y sin nuestra atención”, afirmó Rodríguez, al comprometer la continuidad del programa hasta encontrar una solución para todas las familias afectadas.

El balance de víctimas continúa, entretanto, actualizándose. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó ese mismo día de que el número oficial de fallecidos ascendió a 6 mil 509, 71 más que una semana antes.

Las autoridades contabilizan además 226 mil 696 atenciones hospitalarias desde el comienzo de la emergencia.

Rodríguez informó que el Plan Despeje Digno y Seguro, desarrollado con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de Naciones Unidas, ha completado el 28 % del trabajo en las zonas afectadas.

Durante su intervención cifró en aproximadamente 580 mil las toneladas retiradas. El balance oficial actualizado difundido por las autoridades ese mismo día elevó el acumulado a 600 mil 790 toneladas.

En materia de vivienda, el Ejecutivo reportó hasta ahora 335 viviendas nuevas entregadas, destinadas a mil 172 personas, y mil 001 inmuebles rehabilitados, que benefician a otras 3 mil 503.

El plan mantiene como meta adjudicar más de 4 mil viviendas antes de finalizar 2026 y superar las 10.000 recuperadas durante 2027, compromisos que el Gobierno había comenzado a anunciar en julio y que Rodríguez reiteró ahora dentro de la hoja de ruta general de reconstrucción.