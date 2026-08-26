‘¿Dónde están los dólares o le corto la lengua al nene’?, terror de familia en asalto

“¡Los dólares! ¿Dónde están los dólares?”. Ese fue el grito que, según el relato de una de las víctimas, marcó el inicio de una violenta entrada que convirtió una mañana familiar en una escena de terror dentro de una vivienda del barrio San Carlos, en Mar del Plata, Argentina.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del lunes en una casa ubicada sobre la calle Vieytes al 400, entre Urquiza y Pellegrini. Durante aproximadamente ocho minutos, una pareja y su hijo de 11 años permanecieron a merced de los asaltantes, quienes exigían dinero y objetos de valor mientras golpeaban al dueño de la vivienda con un palo de hockey.

Celeste, esposa del hombre agredido, reconstruyó los momentos de angustia que vivieron al ser sorprendidos por los delincuentes justo cuando su marido ingresaba al domicilio a bordo de una Volkswagen Amarok V6 y cerraba el portón de la vivienda.

La mujer recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Miré para atrás y vi que se metían tres ladrones. Dos agarraron a mi marido y uno se me vino encima con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando afuera”, relató sobre la irrupción del grupo delictivo.

Aunque la investigación refiere la participación de varios sospechosos y continúa abierta para determinar el grado de intervención de cada uno, el testimonio de la víctima describe cómo los agresores tomaron rápidamente el control de la casa.

Celeste y su hijo fueron llevados hasta la cocina, donde quedaron encerrados mientras los delincuentes sometían al padre de familia en el living. Desde ese lugar comenzó una desesperada súplica de la madre por proteger al menor.

¡Está el nene! No le peguen”, recordó haber gritado mientras intentaba evitar que la violencia alcanzara a su hijo de apenas 11 años.

Amenazas contra una madre y su hijo de 11 años

La violencia no fue únicamente física. Celeste aseguró que uno de los agresores la golpeó para obligarla a dejar de pedir ayuda y lanzó amenazas que aumentaron el miedo dentro de la vivienda.

Me pegaron para que dejara de gritar y me dijeron que me iban a cortar la lengua si seguía haciéndolo. También amenazaron con pegarle a mi hijo”, contó la mujer.

Mientras permanecían encerrados en la cocina, los gritos provenientes del living hacían evidente que el objetivo de los delincuentes era obtener dinero. Una y otra vez, según la víctima, repetían la misma exigencia: “Los dólares, los dólares”.

Sin embargo, la familia insistía en que no tenía la suma que buscaban. “¡No tenemos dólares!”, fue la respuesta que, de acuerdo con el relato, se repitió durante el asalto en Mar del Plata.

“¡No le peguen más!”: una feroz golpiza con un palo de hockey

Mientras su esposa permanecía retenida junto al niño, el propietario de la vivienda, de 33 años, era brutalmente agredido en el living.

La mujer relató que los delincuentes le propinaron patadas en la cabeza, trompadas y golpes con un palo de hockey para obligarlo a revelar dónde guardaban dinero y objetos de valor.

¡No le peguen más!”, fue otra de las súplicas que quedaron marcadas en el testimonio de Celeste al escuchar cómo continuaba la agresión contra su esposo.

Pese a la violencia ejercida durante el robo, las víctimas recibieron asistencia policial tras el hecho y no fue necesario su traslado a un centro de salud, de acuerdo con la información recabada por las autoridades.

Se llevaron 300 mil pesos, una PlayStation y la Amarok

Después de revisar la vivienda durante varios minutos, los delincuentes escaparon con 300 mil pesos en efectivo, una consola PlayStation 5 que pertenecía al niño y dos perfumes importados.

También se apoderaron de la Volkswagen Amarok gris claro de la familia, vehículo en el que finalmente huyeron del lugar.

La escena dejó a los integrantes de la familia en estado de shock luego de vivir uno de los episodios más violentos de los últimos días en esa zona residencial de Mar del Plata.

Tras la denuncia, personal de la comisaría novena inició el análisis de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió avanzar en la localización del vehículo.

La investigación, bajo intervención de la UFIJE N.º 13, ubicó la Volkswagen Amarok robada en inmediaciones de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

A partir de ese hallazgo, los agentes desplegaron un operativo cerrojo con apoyo del Comando Sur y lograron interceptar la camioneta en la zona de Olazar y Manrique.

Dos personas descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo. Uno de ellos, un adolescente de 16 años, fue detenido por elementos policiales, mientras que el segundo sospechoso logró huir y continúa siendo buscado por las autoridades.

La Justicia notificó al adolescente detenido por el delito de robo agravado, cometido en poblado y en banda y mediante el empleo de un arma impropia.