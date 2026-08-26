Detienen al ‘Maestro de las Fugas’; había escapado cuatro veces de cárceles en Italia y Bélgica

La Policía Nacional detuvo en Tarragona al conocido como el “Maestro de las Fugas”, un delincuente considerado “muy peligroso” sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada en Italia. El fugitivo había escapado en cuatro ocasiones de cárceles en Italia y Bélgica.

La Brigada de Policía Judicial de Tarragona organizó un operativo tras confirmar que el hombre residía en un barrio de la ciudad. Durante la detención, el fugitivo ofreció una fuerte resistencia y estaba acompañado de varios sujetos que intentaron impedir el arresto. Uno de ellos agredió y lesionó a un agente, mientras otro huyó y arrojó una pistola Sig Sauer entre unos arbustos, que fue recuperada por los Mossos.

El detenido se identificó con documentación falsa, con la que tenía antecedentes en Girona por tenencia de armas y explosivos. Las autoridades le informaronque podría incurrir en un delito de falsedad documental. Además, le intervinieron dos billetes de 500 euros falsificados.

Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza en el centro penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), mientras se espera el resultado de su extradición a Italia.

El detenido ganó el apodo de “Maestro de las Fugas” por debido a que, en 2009, escapó de una cárcel en Terni (Italia); en 2013, se fugó de una prisión en Parma (Italia) y ese mismo año, logró huir de una cárcel en Bélgica, utilizando una pirámide humana para escalar muros; por último, en diciembre de 2025, se fugó de una cárcel de máxima seguridad en Italia tras serrar los barrotes de las ventanas y descolgarse con sábanas anudadas.