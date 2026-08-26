Estados Unidos designa a grupo pro-Palestina como "organización terrorista"

Estados Unidos designó este miércoles como "organización terrorista" al grupo Palestine Action, con sede en el Reino Unido y prohibido por el gobierno británico.

Desde que asumió el poder por segunda vez en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha emitido órdenes para que su gobierno designe lo que denomina grupos "de extrema izquierda" como organizaciones terroristas.

La organización está acusada de haber "proporcionado una ayuda sustancial (...) a un acto de terrorismo o en apoyo del mismo", informó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

El terrorismo de extrema izquierda representa una grave amenaza para Estados Unidos y Occidente en su conjunto", declaró en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Fundada en 2020, Palestine Action apeló contra la prohibición del gobierno británico, lo que ha derivado en miles de detenciones. Grupos de derechos humanos han condenado la prohibición, señalando que busca criminalizar la disidencia.

El objetivo declarado de Palestine Action en su sitio web es poner fin a la "participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel".

El grupo ganó visibilidad después de que Israel lanzara una devastadora invasión militar en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por combatientes del grupo palestino Hamás.

Estados Unidos también designó el miércoles al colectivo Autistici/Inventati, con sede en Italia y al grupo propalestino Masar Badil como organizaciones "terroristas".

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, afirmó que la prohibición en Reino Unido y la designación de terrorismo por parte de Estados Unidos "deberían ser una llamada de atención para cualquiera que se preocupe por la libertad de expresión y las libertades civiles".

Las sanciones estadounidenses implican para las organizaciones señaladas la congelación de los activos que pudieran tener en Estados Unidos.

¿Qué hace en realidad Palestine Action?

Fundado en julio de 2020, Palestine Action es un colectivo de origen británico cuya estrategia central se basa en la desobediencia civil directa: ocupación de instalaciones y destrucción de propiedad, tácticas que han derivado sistemáticamente en el arresto de sus integrantes.

El grupo define sus acciones como "no violentas pero perturbadoras" y sostiene que jamás ha causado daño físico a ninguna persona. Su blanco predilecto ha sido Elbit Systems, el mayor fabricante de armamento de Israel, al que han apuntado de forma creciente en distintas instalaciones vinculadas a la industria de defensa en Reino Unido.

Más recientemente, la organización ha ampliado su radio de acción compartiendo materiales de entrenamiento que instruyen a activistas sobre cómo identificar plantas de manufactura, centros de distribución y oficinas que forman parte de la cadena de suministro de Elbit, con el objetivo declarado de volver "políticamente tóxicas" las operaciones de esas empresas ante sus directivos.

El grupo ha atravesado una montaña rusa legal en los últimos meses. El gobierno laborista británico lo clasificó como organización terrorista en julio de 2025 tras actos de vandalismo contra una base de la fuerza aérea, una decisión que Naciones Unidas calificó de desproporcionada.

En febrero de 2026, sin embargo, la justicia británica declaró ilegal esa prohibición, un fallo que la propia organización celebró como una reivindicación.

La disputa está lejos de cerrarse: el Tribunal Supremo del Reino Unido anunció que escuchará una apelación contra ese fallo, mientras que este miércoles Estados Unidos designó al grupo como "Terrorista Global Especialmente Designado", ampliando así la presión internacional sobre la organización.